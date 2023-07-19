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華為盤古大模型 採礦搶攻AI賽道

記者黃雅慧／綜合報導
華為與山東能源集團宣布，華為盤古大模型在礦山領域實現首次商用。（第一財經）
華為與山東能源集團宣布，華為盤古大模型在礦山領域實現首次商用。（第一財經）

中國科技巨頭華為18日與山東能源集團共同宣布，華為盤古大模型在礦山領域實現首次商用。這也是全球首個採用華為AI盤古大模型的礦山，該模型將助力礦業從作坊式向工廠式轉變，達到減人提效、降低勞動強度及提高安全水平。

華為公司高級副總裁、煤礦軍團董事長鄒志磊也在發布會上呼籲，人工智慧和行業的結合需要行業上下游全產業鏈通力合作，行業需要盡快形成礦山大模型行業標準。

挖煤礦常面臨鑽孔卸壓問題，透過華為AI大模型視覺識別能力，對卸壓鑽孔施工質量進行智慧分析，輔助防衝部門進行防衝卸壓工程規範性驗證，不僅降低82%的人工審核工作量，還將原本需要三天的防衝卸壓施工監管流程縮短至10分鐘，實現防衝工程100%驗收率。

第一財經報導，山東能源集團、雲鼎科技、華為在前期試點驗證人工智慧大模型賦能工業生產領域的基礎上，開發涵蓋採煤、掘進、主運、輔運、提升、安監、防衝、洗選、焦化等九個礦業領域的21個場景應用。

目前，盤古礦山大模型已在山東能源集團旗下的山東李樓煤業有限公司和山東新巨龍能源有限責任公司的煤礦中投入使用。

報導指出，華為盤古礦山大模型採用中心雲和邊緣雲兩級架構，在保證數據安全的同時具備少量樣本需求，通用性好，支持規模複製等特點。

此前，華為常務董事、華為雲CEO張平安在華為開發者大會2023上發布「盤古大模型3.0」，並稱該模型「不作詩，只做事」（暗諷ChatGTP寫詩），且面向全行業。代表相較於坊間許多面向一般民眾的C端大模型，華為面向企業的B端，針對政務、金融、製造、礦山等行業設計的專用大模型，和颱風預測、藥物製造等場景大模型。

華為煤礦軍團成立於2021年3月，為華為最早成立的五大軍團之一。相較於華為其他終端業務，煤礦軍團在華為顯得較為低調。

綜合陸媒報導，之所以有煤礦軍團起因於華為創辦人任正非等華為高層多次到山西、陝西和內蒙古等省分考察，並開始布局煤礦行業智慧化。

當時，任正非在與時任山西省委書記樓陽生會談，並考察山西幾家重點煤礦後，確立煤礦軍團的初衷：「幫助煤礦行業實現少人、安全、高效，讓煤礦工人可以穿西裝、打領帶去工作」。

華為 任正非 人工智慧

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