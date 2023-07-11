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中國建設低軌衛星 進擊6G 深山、海域都不怕沒訊號

記者謝守真／綜合報導
長征二號丙運載火箭成功發射衛星網際網路技術試驗衛星。（中新社）
長征二號丙運載火箭成功發射衛星網際網路技術試驗衛星。（中新社）

中國6G布局將更上一層樓？中國在酒泉衛星發射中心，使用長征二號丙運載火箭成功將衛星網際網路技術試驗衛星發射升空。學者表示，該衛星的升空說明中國已開始嘗試低軌衛星網際網路的建設。

綜合央視新聞、人民網報導，中國在其酒泉衛星發射中心使用長征二號丙運載火箭，成功發射衛星網際網路技術試驗衛星，其後衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

有了衛星網際網路，「代表天上成百上千顆衛星，能時刻與地球上的手機、輪船、飛機、汽車等交換訊息，那怕身處大山里，也不必發愁沒訊號，仍然可以盡情地網上『衝浪』」。

本次任務為長征二號丙運載火箭今年的第五次發射。據了解，下半年，長征二號丙運載火箭將繼續保持高密度的發射，執行海洋水色衛星、愛因斯坦探針衛星等發射任務。

第一財經報導，中國信通院華東分院院長廖運發認為，該「衛星的升空意義很大，說明中國已經開始嘗試低軌衛星互聯網（網際網路）的網路建設」。

他提醒，衛星網際網路是全球太空科技競爭的必爭之地，低軌衛星網際網路建設未來要不斷降低發射成本以及衛星互聯網的營運成本，並提升衛星網際網路的組網和空地通訊的性能。

廖運發補充，低軌通訊星座對於中國6G建設的意義非比尋常，中國在6G方面的布局目標已經超越地面基地台的建設，將放向太空。

海創匯總經理李銀亮認為，通訊技術未來會向低軌衛星、星鏈技術方向去演變。在未來像星鏈項目所帶動的產業鏈，不管是在硬體方面，還是在組網技術方面，都將有望站上風口。

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