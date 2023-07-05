中國大陸稀土禁令 台廠列海嘯第2排 半導體衝擊較大

中國官方最新祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，台灣經濟部評估，雖非受到直接衝擊的「海嘯第一排」，但是無可避免還是屬於「海嘯第二排」。（路透）

針對中國大陸官方最新祭出鎵、鍺等稀土 出口禁令，台灣經濟部4日評估，雖非受到直接衝擊的「海嘯第一排」，但是無可避免還是屬於「海嘯第二排」，可能會受到美日加工原物料的供需情況及價格波動等間接影響，尤其半導體業可取代原料較少，衝擊力度可能較大。

經濟部長王美花4日受訪表示，大陸稀土生產量、出口量大，但均屬於初級原料產品，須送往美國、日本精煉後再輸往台灣，認為大陸新措施短期內對台灣場商影響不大，長期則須密切注意對市場影響。

對於稀土禁令影響台灣哪些產業，工業局舉例，半導體業、光纖、面板、醫療器械、太陽能電池等都有機會受到影響。其中，除了半導體業以外的產業都可以尋找替代材料來替代鎵、鍺化合物原料，因此衝擊有限；半導體產品則因為精密需求，可尋找的替代原料相對有限，受到影響會比較明顯。

經濟部官員補充，稀土禁令短期而言可能會造成供需瓶頸，美日原料廠可透過分散原物料來源解決。但真正的問題是美國雖然同樣有稀土，惟開採規模、開採成本都不如大陸進口，長期可能會造成原物料價格波動。

大陸商務部 及海關總署3日宣布，為維護「國家安全和利益」，自8月1日起，對鎵、鍺相關物質實施出口管制，未來出口都必須交由商務部審查。

據公告，鎵相關物項包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵；鍺相關物項包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

大陸官方釋出最新稀土出口禁令後，並未衝擊台灣相關概念股 3日股價走勢，與砷化鎵最直接相關的穩懋大漲逾4%；第三代半導體族群（氮化鎵）包括漢磊、嘉晶等，也都收紅。