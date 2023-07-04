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台積電 傳將在日本導入先進製程

記者尹慧中／綜合報導

台積電日本廠區布局有望朝高階製程發展。日媒報導，台積電業務開發及海外營運辦公室資深副總張曉強在日本技術論壇期間受訪時透露，不排除未來在日本生產先進晶片的可能性，惟他並未透露具體細節，僅強調台積電正集中精力要先讓興建中的熊本廠啟用。

目前台積電最先進的製程仍以台灣為重，美國新廠則是旗下第一座投入先進製程發展的海外廠區，若日本也投入先進製程，台積電在美洲與亞洲海外布局都將有先進製程。對於日媒相關報導，台積電3日指出，日本設廠規畫依6月初股東會中說明內容為主，目前無更新資訊。

台積電日本熊本新廠正積極建設中，台積電持有熊本廠多數股權，並和客戶與日本官方合資，包含索尼半導體解決方案公司及電裝株式會社分別投資該廠所屬的子公司JASM。該廠目前公開計畫鎖定成熟特殊製程為主，包含22／28奈米製程，以及12／16奈米。

台積電熊本新廠獲得日本官方大力支持，資本支出從原訂約70億美元拉升至86億美元，月產能也從最初目標4.5萬片提升至5.5萬片12吋晶圓，預定2023年9月完工、2024年4月投產並自同年12月起出貨。

日本官方近期積極爭取台積電在日本後續擴建新廠時，能導入更先進製程用的極紫外光微影（EUV）設備，由於台積電先前率先全球商用EUV製程是第二代7奈米製程，外界認為日本官方希望爭取後續台積電在日本生產7奈米以下製程。

外界高度關注台積電是否會在日本蓋第二座晶圓廠，台積電董事長劉德音於6月的股東會上曾表示，很多客戶覺得台積電在日本的產能仍不夠，將朝成熟特殊製程方向評估，目前沒有導入先進製程的計畫，區域方面希望鄰近正在建設的熊本廠，至於政府補助也還在和官方討論。

另外，日本電波新聞報導，張曉強在台積電的日本技術論壇上也強調，台積電目標2025年量產2奈米研發進展順利，研發目標已達成八成以上，其中256Mb SRAM的良率已超過五成。

張曉強也在會上說，隨著汽車電氣化與ADAS和自動駕駛進步，先進技術應用更多元，同時車用客戶也急著推進3奈米製程技術，為此台積提供設計平台套件「Auto Early」供客戶使用，有助車用3奈米至少提前二年開始採用。

台積電 日本 股東會

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