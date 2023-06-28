中國國銀阻貶 離岸人民幣彈升

在中國國有銀行干預下，離岸人民幣兌美元27日回升至7.2181。(中通社)

在經過前一日端午 假期後首個交易日的大跌後，中國國有銀行終於出手干預離岸人民幣匯率 ，人民幣兌美元匯率27日反彈升值，離岸價（CNH）反彈超過300基點升至7.2142，在岸價（CNY）一度升至7.2062。

在岸人民幣兌美元27日收盤價7.2101，較上個交易日上漲118個基點，結束連四個交易日下跌，並脫離七個半月低點。

離岸人民幣兌美元27日一度逼近7.25元關口，在國有銀行干預下，也回升至7.2181，漲279基點。

人民幣兌美元中間價27報7.2098，較上個交易日小跌42基點，續創去年11月10日以來七個半月新低，但已連續兩天強於市場預期，代表中國人民銀行有意穩住近期人民幣跌勢。

路透報導，離岸價達到7.25是一個關鍵門檻，突破該水平可能會迅速使人民幣跌至2022年以來的最低水平，因此人行或許會嚴防離岸人民幣跌破該重要關口。年初迄今，離岸人民幣已貶值超過4%。

有交易員分析，早盤國有大行在離岸市場拋售美元，再加上中間價偏強的監管維穩信號已較為明顯，離、在岸人民幣均已回穩；但由於中國經濟刺激舉措仍未推出，在缺乏實質性利多因素的情況下，短期人民幣跌勢或難以實質性扭轉。

馬來亞銀行最新報告認為，官方中間價連兩日強於預期，市場應更加重視監管有意減緩人民幣貶值步伐的政策信號；但這無法扭轉人民幣看跌趨勢，而是需要盡快推出可信的經濟刺激舉措。