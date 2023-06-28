「女股神」伍德 加碼台積電ADR

外資摩根大通（小摩）最新報告指出，受終端需求放緩，預期今年下半年半導體市場仍處於庫存調整階段等因素影響，下修台積電 今、明年營收預測各2%和8%，並調降今、明年獲利預估各1.58%及7.8%。即便小摩看淡台積電短線營運，「女股神」伍德（Cathie Wood）仍持續加碼台積電ADR。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）在最新釋出的研究報告中指出，由於需求回升緩慢，加上半導體產業下半年持續進行庫存調整，因此調降台積電今、明年營收與獲利預估。

其中獲利方面，哈戈谷調降台積電今年新台幣計價的每股純益預測，由31.04元降至30.55元，降幅1.58%，相較2022年實績39.2元仍衰退；2024年每股純益則由原先預估的40.79元降至37.6元，降幅7.8%。

哈戈谷認為，過去兩個月，由於市場對AI的興趣大增，帶動台積電股價上漲17%；而從現在開始，雖然預估獲利下調，但由於投資人對AI仍保持高昂的興趣，有助維持較高的本益比，因此預期台積電股價將呈現區間震盪走勢。

相較於小摩短線保守看台積電，伍德則繼續押寶AI相關股票 ，各以200萬美元左右成本加碼台積電ADR和超微。這是她本月來至少是繼12日買進台積電ADR後再度加碼。

伍德旗下方舟投資（ARK Investment）26日買進18106股台積電ADR，其中4117股納入方舟自動化技術與機器人ETF（Ark Autonomous Technology and Robotics ETF，代號ARKQ）的組合中，其餘納入ARK下一代網際網路ETF（ARKW）。以台積電ADR當天100.11美元的收盤價計算，這次加碼台積電的價值約181.3萬美元。

彭博資訊彙整的數據顯示，伍德本月12日也為ARKQ買進98170股台積電ADR，相當於時隔近一年半再度敲進台積電。

ARK 26日也買進18583股的超微股票，以當天107.51美元的收盤價計算，這些股票價值約為200萬美元。這些股票也將納入ARKQ的組合中，超微如今在這檔基金組合所占比率為0.1966%。

此外，方舟投資繼續減持特斯拉的股票，從ARKQ賣出5196股，從ARKW賣出3058股。以12日241.05美元的收盤價計算，價值相當約200萬美元。方舟旗下的ETF總計6月到目前為止已經出脫逾50萬股特斯拉股票。