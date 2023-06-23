我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

人民幣走弱 官媒：匯率指數基本穩定 無大幅貶值基礎

記者謝守真／綜合報導
人民幣兌美元近日跌至近七個月新低，中國官方媒體喊話，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。（路透）
人民幣兌美元近日跌至近七個月新低，中國官方媒體喊話，人民幣不存在大幅貶值基礎和空間。（路透）

人民幣匯價近日再度走弱。21日，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣兌美元匯率一度跌破7.2關口，來到去年11月以來新低。對此，中國官媒經濟日報指出，面對近期人民幣的匯率變化，要保持理性認識。強調總體看來，人民幣匯率指數基本保持穩定，不存在大幅貶值基礎和空間。

該報導表示，在經歷年初人民幣兌美元匯率走強後，匯率開始呈現平穩略有下跌趨勢，這是市場機制發揮作用的結果。預估，下半年人民幣兌美元匯率升值有很大機率會發生。

對於導致人民幣匯率近期波動原因，經濟日報指出，主要有以下幾點：一、美元指數走強導致人民幣兌美元匯率走弱；二、中國經濟恢復不如預期等因素也帶來人民幣匯率貶值；三、外匯供求關係對人民幣匯率也會有較大的影響。

首先，針對美元指數走強導致人民幣兌美元匯率走低。文中提到，一般而言，國際主要貨幣在美元指數下降時期有所升值，而在美元指數上升時期有所貶值，「這是美元指數構成導致的必然結果」。另，從4月初以來的情況看，歐元、英鎊、日元等兌美元匯率都出現貶值，尤其是日元貶值幅度更大。

其次，就中國境內的情況來看，中國第一季的經濟增長超出預期，尤其1月底致2月初升值最為明顯，文章認為，人民幣兌美元匯率還是保持相對穩定。然而，由於受需求不足等因素影響，4月至5月中國CPI、PPI的月比下滑，加上製造業採購經理指數低於臨界點，還有非製造業商務活動指數下降等等，在在顯現出中國經濟內生動力不夠，「不利於人民幣匯率走升」。

再來，外匯供求關係對人民幣的影響。文章引述中國國家外匯管理局的統計數據稱，今年前兩個月，中國銀行累計結售匯保持順差，但1月至4月逆差98億美元。由此顯示對美元需求增加，也推動美元兌人民幣匯率走強的態勢。

文章特別強調，「人民幣匯率不存在大幅貶值基礎和空間」、「面對人民幣匯率變化，要保持理性認識。」從歷史數據來看，人民幣兌美元匯率短期波動是常態，說明中國堅持市場在匯率形成中起決定作用，讓匯率調節宏觀經濟和國際收支穩定器作用更好發揮。

匯率 指數 投資

上一則

中國債券註冊制改革 提高融資比 有助健全市場

下一則

台積電上海技術論壇 講了哪些東西？

延伸閱讀

批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰

批美國打台灣牌 中國官媒：對中華文明的挑戰
中國太陽能業者德機場被帶走 官媒：涉「雙反」歷史

中國太陽能業者德機場被帶走 官媒：涉「雙反」歷史
古巴監聽站風波 中國官媒批華爾街日報淪「造謠中國專業戶」

古巴監聽站風波 中國官媒批華爾街日報淪「造謠中國專業戶」
房子賣不動?官媒釋一線城解除限購信號 「應適時調整」

房子賣不動?官媒釋一線城解除限購信號 「應適時調整」

熱門新聞

美國聯準會主席鮑爾。圖／路透

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

2023-06-17 15:41
暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎日前警告，銀行業動盪尚未結束，並點名下一家可能倒閉的銀行是Loan Depot。他6月初更預言今年會發生房市大崩盤，比2008年的金融危機還嚴重。 （取材自微博）

富爸爸作者：2023年危機讓2008年相形見絀 更多銀行將倒閉

2023-06-16 18:25
大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

2023-06-17 14:05
黃金作為抗通膨避險資產的魅力發威，讓金價有撐。黃金期貨年初至今已勁漲逾7%。（美聯社）

美國通膨觸頂了嗎？華爾街預測最快「這時」經濟衰退

2023-06-17 07:13
馬斯克將與LVMH執行長阿諾特在法國巴黎科技展的場邊共進午餐。（路透）

地表最有錢2富豪碰面 馬斯克將與阿諾特共進午餐 地點曝光

2023-06-16 08:53
資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶