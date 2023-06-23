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中618購物節iPhone去庫存 台供應鏈沾光

記者尹慧中、陳昱翔、吳凱中、蕭君暉／綜合報導
中國618檔期手機銷售，蘋果成為大贏家，有利庫存去化並為新機推出挪出更大空間，台積電、鴻海、和碩、大立光等供應鏈沾光。（歐新社）
中國618檔期手機銷售，蘋果成為大贏家，有利庫存去化並為新機推出挪出更大空間，台積電、鴻海、和碩、大立光等供應鏈沾光。（歐新社）

蘋果舊機庫存消化報捷。據統計，中國618購物節檔期手機銷售，iPhone在不少平台名列前茅，iPhone 14 Pro更拿下銷售冠軍，蘋果儼然成為618大贏家，有利庫存去化並為新機推出挪出更大空間，台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光、臻鼎-KY、台郡、華通、欣興等台灣供應鏈沾光。

遭點名的蘋果供應鏈皆不評論單一客戶訊息。中國電商平台指標京東統計，今年618前10款手機銷量排名當中，iPhone包辦四款，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max分居冠、亞軍，iPhone 14則為第4名，前年推出的iPhone 13居第7名。

業界分析，原先對618檔期不抱期望，但iPhone實際銷售優於預期，隨著庫存去化，有利蘋果供應鏈旺季出貨恢復較高的季成長表現。

其中，台積電主要操刀iPhone搭載的A系列處利器，預料將有助推升下半年接單量能。PCB協力廠方面，法人推測，軟板廠彈升最顯著，預期第三季單季獲利可超越上半年總和，下半年逐季強彈，硬板廠也有機會繳出過往旺季表現的成績單。

臻鼎、台郡、華通、欣興均看好下半年客戶端新品效應帶動下，有利營運。臻鼎董事長沈慶芳認為，上半年是公司營運谷底，下半年有望溫和復甦，力拚達成全年營收約略持平去年的目標，優於整體產業平均。

大立光也看好下半年傳統旺季效應，預期7月拉貨動能比6月好，6月又比5月好，並強調將持續開發規格高的產品來拉升毛利率。

法人認為，大立光看好業績逐月走強，意味蘋果拉貨動能仍在，挹注大立光下半年營運優於上半年。玉晶光與大立光同為iPhone鏡頭供應商。玉晶光董事長陳天慶先前強調，看好下半年傳統旺季效應，視客戶拉貨動能，若新品出貨順利，今年營運有望優於去年。

鴻海、和碩兩大蘋果代工廠準備第3季iPhone 15系列新機量產，市場關注，和碩通訊業務（以iPhone組裝為主）是否即將進入下半年營運起飛期，對此，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，「秋收是必然，只是收成好不好的問題。」展望後市，和碩消費性電子、通訊事業、資訊產品等三大本業產品線下半年進入旺季，預期營運逐季成長。

鴻海是iPhone 14 Pro系列主力供應商，隨著iPhone 14 Pro系列618檔期熱賣，可望在第2季底順利去化中國市場iPhone 14系列庫存，並為第3季底將上市的iPhone 15系列做好準備。

iPhone 蘋果 供應鏈

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