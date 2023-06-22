寧德電池缺陷 傳暫停供貨特斯拉

市場傳聞，寧德時代電池重大缺陷，已被特斯拉 要求暫停供貨，甚至傳出將被剔除供應鏈。寧德時代21日表示，消息不屬實，公司與客戶戰略合作關係沒有發生變化，會持續深化和提升。

但無風不起浪，受傳聞影響，市場方面，寧德時代股價 昨日午後小幅跳水，截至收盤報224.91元，跌1.36%。

上游新聞報導，至於對行業產能過剩研判，寧德時代表示，產能結構性過剩一直存在，但不同鋰電企業的產能有明顯不同，差異主要源自企業的技術創新、製造能力、管理水準等方面。

寧德時代進一步指出，全球各大車企都日益重視新能源汽車板塊，公司將結合不同客戶的需求，持續為客戶提供最具競爭力的產品解決方案。

5日早間開盤後，有市場消息傳出，寧德時代不供應特斯拉北美，這也令寧德時代股價一度跌逾5%。

據瞭解，這一消息指向特斯拉Model 3近期在美國享受的一則7500美元補貼。

市場認為，如果能拿全補，那就代表特斯拉電池組件和關鍵材料都符合了美國IRA法案生產規定。市場猜測這或對寧德時代產生不利。

隨後，寧德時代在投資 者互動平台回應稱「公司不供特斯拉北美」這則消息不屬實，與客戶戰略合作關係沒有發生變化，會持續深化和提升。

Model 3車型稅收抵免的依據是美國發布的「通膨削減法案」（IRA法案）。根據美國財政部公佈IRA法案清潔車輛條款的擬議規則指導意見（NPRM），當中提到關鍵礦物質需求，電池中所含關鍵礦物價格的適用百分比必須在美國或與有相關協定的國家。