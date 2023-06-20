搭AI浪潮 鴻海子公司工業富聯股價創高

工業富聯受惠AI伺服器訂單大增，股價創下歷史新高。（取材自工業富聯）

受到AI 伺服器題材效應，鴻海旗下的工業富聯（FII）19日開高走高，尾盤攻上漲停板，大漲9.98%，收在人民幣26.46元(約3.6美元)，創下歷史新高。累計工業富聯從3月起漲，3個多月已大漲1.6倍，股價 後市受到關注。

工業富聯的一份代工專家交流會議紀要近日在法人圈內流傳，內容主要是BAT（百度、阿里、騰訊）和字節跳動向英偉達下了大量AI晶片訂單，預計今年第四季交貨，而工業富聯代工英偉達的A100和H100伺服器。工業富聯還預估，明年伺服器有望達到81-82萬台，較往出大幅成長。

界面新聞報導，工業富聯股價大漲行情最早在今年3月初就啟動，3月1日至4月20日，該股股價從不到人民幣10元一路上漲至19元，累計漲幅約98%。短暫下調後，5月25日迎來新一波上漲至今，也就是說，三個多月時間，工業富聯股價累計漲幅超過1.6倍。

今年以來，ChatGPT、算力、5G、液冷伺服器、AI等概念股遭到資本反復炒作，沉寂多年的工業富聯也在這波風口中成為市場的「寵兒」。工業富聯主要業務包括智慧製造、工業互聯網、工業機器人等多個領域，其中，通信及移動網路設備業務和雲計算業務是公司營收 支柱，分別貢獻約58%和42%的營收。

在備受市場關注的AI伺服器方面，年報顯示，工業富聯多年來為數家第一梯隊雲服務商AI伺服器與AI記憶體供應商，產品已經開發至第四代。伴隨著AI硬體市場迅速成長，公司相關產品2022年出貨加倍，AI伺服器及HPC出貨增長迅速。2022年，公司雲計算板塊營收首次突破人民幣2000億元，至人民幣2124億元，年增19%，保持雲計算伺服器出貨量全球第一的市場地位。