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中國前5月房地產投資4.57兆元 年減7.2%

記者林宸誼／綜合報導

中國國家統計局15日公布，今年前5月中國房地產開發投資人民幣4.57兆元（約6403億美元），年減7.2%，跌幅比上月擴大一個百分點。

值得關注的是，住宅投資人民幣3.4兆元，年減6.4%。房地產開發企業房屋施工面積77億9506萬平方公尺，年減6.2%。

每日經濟新聞報導，國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉指出，隨著經濟運行逐步恢復到正常軌道，房地產市場也逐步進入常態化恢復運行態勢。從5月情況看，房地產市場總體平穩，但受多重因素影響，房地產開發建設仍比較低迷，房地產市場還在緩慢恢復。

從銷售端情況看，根據國家統計局數據，前5月商品房銷售面積4.6兆平方公尺，年減0.9%，其中住宅銷售面積增長2.3%，漲幅比前四月降低了0.4個百分點。商品房銷售額人民幣4.9兆元，增長8.4%，比前4月回落0.4個百分點。其中住宅銷售額增長11.9%。

中指研究院市場研究總監陳文靜指出，5月各地樓市政策公佈頻次有所放緩，部分核心一、二線城市優化調控政策，但居民置業意願整體處於低位，房地產市場活躍度進一步回落。

前5月全國商品房銷售面積與上年相比降幅擴大，商品房銷售額與上年相比增幅收窄。其中，5月單月全國商品房銷售面積同比在連續2個月小幅增長後轉負。

整體來看，房地產開發投資降幅有所擴大。前5月房地產開發投資與上年相比下降7.2%，降幅比前四月擴大一個百分點，跌幅連續三個月擴大。

諸葛數據研究中心首席分析師王小嬙指出，目前房企新開工弱、竣工強的態勢仍然在持續，雖然今年多地由集中供地轉變為分散供地，且今年以來國央企房企拿地熱度升溫。

房地產 投資 分析師

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