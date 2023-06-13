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中移動5G台標案 華為占半大贏家

記者林茂仁／綜合報導

中國今年最大規模的5G基地台招標結果出爐。中國移動公布2023年至2024年5G無線主設備集中採購專案的標案結果，華為在所有標案中的得標比率均超過50%，中興通訊緊隨其後，得標約23.35%-37.33%不等，大唐移動、愛立信、諾基亞貝爾也均有斬獲。

證券時報報導，中國移動本次年度集中採購就不同頻段設置兩個專案，其中，2.6GHz/4.9GHz頻段採購規模約為6.38萬站，分為兩個標案；700MHz頻段採購規模約為2.31萬站，分為三個標案。

在2.6GHz/4.9GHz頻段招標中，標案1共計3.91萬站，第一中標候選人為華為，占有率50.04%；第二中標候選人中興通訊，占有率23.35%；第三中標候選人愛立信，占有率16.33%；第四中標候選人諾基亞貝爾，占有率10.28%。華為投標報價37.62億元（人民幣，下同，約5.26億美元）；中興通訊投標報價37.6億元，愛立信報價36.78億元，諾基亞貝爾投標報價33.73億元。

根據中國移動此前給出的指引，2023年公司資本支出為1832億元，絕對值與2021、2022年基本持平、略有下降；今年，連接投向的資本支出指引為1029億元，其中，5G網路支出為830億元，這兩項在2022年分別完成支出1171億元和960億元。

諾基亞 5G 華為

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