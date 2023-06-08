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中國新能源車、鋰電池、太陽能產業「新三樣」 被看好

記者黃雅慧／專題報導

中國總體經濟或難樂觀，但台商認為對於中國經濟現狀還是要以產業別區分開看待。萬德國際董事會主席莊文甫指出，中國目前「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、太陽能產業）會好，除此之外其他產業不會好。至於外界說疫後復甦的感受不大，畢竟新三樣之外的產業要發展「很難」。

莊文甫認為，今年中國上半年經濟只有「壞」字，但下半年也好不到哪裡去。從事電子製造業的他表示，目前自身生意半數都在新能源汽車上，所以會少20%到25%的牽連。

但自行車品牌廠巨大集團執行長劉湧昌認為不必過於悲觀。他說：「中國經濟體量很大，不適合用經濟增長5%或7%等數據來理解，就算今天中國經濟增長3%或4%，都會比已開發經濟體好。」

劉湧昌以自身產業為例，今年前四個月，巨大在中國市場平均成長81%。他指出，今年中國經濟有好有壞，但自行車產業在中國扎根深，目前有2600家專賣店在中國，加上社會倡導自行車騎行，所以發展還不錯。

劉湧昌分析，他觀察目前中國較好的產業有新能源、小家電跟自行車等。房地產雖然大部分不好，價格仍挺在那邊。但總體來說，「（中國）經濟不會太差。要看什麼樣的產業」。

他說，做外銷的一定差，因為中美矛盾，還有俄烏戰爭、通膨、海運等問題，所以出口一定會降，但中國本身國內經濟不能小看。

至於提到下半年展望，劉湧昌表示，對下半年中國市場業績「不會那麼悲觀」。

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