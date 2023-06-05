我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

女兒和孫女在機上 侵犯華府領空飛機主人：凶多吉少

台積2奈米試產 有動作了

記者尹慧中／台北報導
業界傳出，台積電全力衝刺下世代製程技術，近期啟動2奈米試產前置作業，將搭配導入最先進AI系統來節能減碳並加速試產效率。（路透資料照片）
業界傳出，台積電全力衝刺下世代製程技術，近期啟動2奈米試產前置作業，將搭配導入最先進AI系統來節能減碳並加速試產效率。（路透資料照片）

業界傳出，台積電全力衝刺下世代製程技術，近期啟動2奈米試產前置作業，將搭配導入最先進AI系統來節能減碳並加速試產效率，預料蘋果、輝達等大廠都會是台積電2奈米量產後首批客戶，並擴大與三星、英特爾等競爭對手的差距。

台積電4日不評論相關傳聞，強調2奈米技術研發進展順利，預計2025年量產。消息人士透露，台積電因應2奈米試產前置作業，內部也開始調度工程師人力到竹科研發廠區做準備，預計召集千人以上的研發部隊，在竹科寶山晶圓20廠領先全球量產2奈米。

公開資訊顯示，台積電未來最先進的2奈米生產基地會先落腳竹科寶山晶圓20廠，該廠區為四期規畫，後續並將擴至中科，共計有六期的工程。

業界傳出，台積電2奈米研發初期會先在竹科建立小量試產生產線，目標今年試產近千片，試產順利後，將導入後續建置完成的竹科寶山晶圓20廠，由該廠團隊接力衝刺2024年風險試產與2025年量產目標。

台積電2奈米將首度採用全新環繞閘極（GAA）電晶體架構。台積電先前於技術論壇中指出，相關新技術整體系統效能顯著較3奈米大幅提升，客戶群先期投入合作開發意願遠高於3奈米家族初期，並可量身訂做更多元方案。

隨著半導體先進製程持續推進，材料分析實驗業者閎康、汎銓皆看好GAA 架構帶來新一波商機，主因台積電2奈米採用GAA架構的變化，對研發單位是相當大的考驗，勢必帶來龐大的分析檢驗需求，隨著客戶業務合作黏著度增加，以及持續提升兩岸地區據點檢測分析量能等挹注下，帶動相關廠商營運跟著旺。

台積電先前已釋出2奈米家族製程藍圖規畫，成員將包含N2於2025年量產，並為高速運算（HPC）產品量身打造背面電軌設計，將在2025下半年推出；另外，2奈米家族的N2P和N2X預計2026年推出。

供應鏈透露，台積電在客戶們需求迫切下，2奈米多項前期作業已鴨子滑水展開，最關鍵是微影製程運算一改過去CPU方式，微影製程導入以輝達DGX H100的AI新系統協助，大幅增進運算效率，並同步提升光罩產量，大幅減少伺服器用電，相關夥伴包含輝達、艾司摩爾（ASML）與新思科技（Synopsys）等。

輝達執行長黃仁勳先前曾公開指出，台積電將把輝達與其他夥伴耗時近四年合作的AI系統導入2奈米試產作業，預計6月展開，不僅運算時間僅需約40分之一，並進一步精進周期、量產時程，同時降低製造碳足跡，並為2奈米乃至更先進製程做好準備。

台積電 輝達 AI

上一則

巴隆：未來10年 聚焦5大投資

下一則

IEA擬指引礦物進口 降低依賴單一國家

延伸閱讀

新加坡學者柏克萊演講：台積電美國3奈米 兩年後非最先進

新加坡學者柏克萊演講：台積電美國3奈米 兩年後非最先進
日經：Sony攜手台積電 在熊本打造「半導體銀座」

日經：Sony攜手台積電 在熊本打造「半導體銀座」
輝達CEO黃仁勳：下世代產品 仍交給台電積製造

輝達CEO黃仁勳：下世代產品 仍交給台電積製造
巴菲特出清台積電的省思

巴菲特出清台積電的省思

熱門新聞

聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機