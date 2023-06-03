我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動

記者戴瑞芬／綜合報導

英特爾（intel）、輝達高通、聯發科、谷歌等13家IT和半導體企業2日正式發起全球RISC-V軟體生態計畫「RISE」。其中，阿里巴巴集團旗下自研AI晶片的平頭哥半導體（AliPht）成唯一代表中國的董事會成員。

RISE旨在加速RISC-V新架構的軟件生態建設及應用商業化進程，成員將聯合推動RISC-V處理器在移動通信、數據中心、邊緣計算及自動駕駛等領域的市場化落地。中國現在正大力發展RISC-V，主要是希望減少對西方半導體公司的依賴。

RISC是精簡指令集（Reduced Instruction Set Copmuting）的縮寫，被視作是ARM的最佳替代方案，用意在減少電腦運算指令，讓晶片設計更為簡化。

RISC-V比起ARM更為精簡，一般而言，一個ARM處理器要用到1,000、甚至1,500個指令集，但RISC-V最少只需要4、50個，適合開發給輕巧、低耗電裝置使用。因此目前RISC-V主要針對輕巧、低耗電裝置，主要應用在物聯網以及智慧家庭等晶片。

IT之家報導，有消息稱，ARM調整了授權政策，如果ARM授予了某個合作夥伴Cortex CPU的許可，那麼該合作夥伴就不能使用自己的GPU、ISP、NPU和數據機等其他組件。這將為ARM帶來更多收入，但可能威脅到傳聞中聯發科和輝達正合作研發一款搭載新型GPU晶片。

但由於RISC-V是開源的，任何使用它的廠商或個人都無需支付專利費。快科技報導，RISE創始董事會包含13名成員：谷歌、英特爾、平頭哥、三星、聯發科、輝達、高通、Andes、Imagination、Red Hat、Rivos、SiFive、Ventana。

目前RISC-V已經取得了一些階段性成果，例如高通在2019年開始為其驍龍865處理器搭載RISC-V微控制器，迄今為止，它已為移動設備、汽車和物聯網設備供應了約6.5億個RISC-V內核。

晶片 輝達 高通

上一則

靠AI推波助瀾 科技股超吸金

下一則

鴻海印度新廠 明年4月投產iPhone 規畫年產2000萬支

延伸閱讀

缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售

缺晶片 日本2大交通卡Suica、Pasmo卡8日起暫停販售
黑白集／務實台獨工作 只剩肉麻一招

黑白集／務實台獨工作 只剩肉麻一招
輝達CEO黃仁勳：下世代產品 仍交給台電積製造

輝達CEO黃仁勳：下世代產品 仍交給台電積製造
新加坡教授柏克萊演講：美國晶片競爭對手絕非中國

新加坡教授柏克萊演講：美國晶片競爭對手絕非中國

熱門新聞

台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…