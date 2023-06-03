阿里「平頭哥」參與 RISC-V軟體生態計畫啟動

英特爾（intel）、輝達 、高通 、聯發科、谷歌等13家IT和半導體企業2日正式發起全球RISC-V軟體生態計畫「RISE」。其中，阿里巴巴集團旗下自研AI晶片 的平頭哥半導體（AliPht）成唯一代表中國的董事會成員。

RISE旨在加速RISC-V新架構的軟件生態建設及應用商業化進程，成員將聯合推動RISC-V處理器在移動通信、數據中心、邊緣計算及自動駕駛等領域的市場化落地。中國現在正大力發展RISC-V，主要是希望減少對西方半導體公司的依賴。

RISC是精簡指令集（Reduced Instruction Set Copmuting）的縮寫，被視作是ARM的最佳替代方案，用意在減少電腦運算指令，讓晶片設計更為簡化。

RISC-V比起ARM更為精簡，一般而言，一個ARM處理器要用到1,000、甚至1,500個指令集，但RISC-V最少只需要4、50個，適合開發給輕巧、低耗電裝置使用。因此目前RISC-V主要針對輕巧、低耗電裝置，主要應用在物聯網以及智慧家庭等晶片。

IT之家報導，有消息稱，ARM調整了授權政策，如果ARM授予了某個合作夥伴Cortex CPU的許可，那麼該合作夥伴就不能使用自己的GPU、ISP、NPU和數據機等其他組件。這將為ARM帶來更多收入，但可能威脅到傳聞中聯發科和輝達正合作研發一款搭載新型GPU晶片。

但由於RISC-V是開源的，任何使用它的廠商或個人都無需支付專利費。快科技報導，RISE創始董事會包含13名成員：谷歌、英特爾、平頭哥、三星、聯發科、輝達、高通、Andes、Imagination、Red Hat、Rivos、SiFive、Ventana。

目前RISC-V已經取得了一些階段性成果，例如高通在2019年開始為其驍龍865處理器搭載RISC-V微控制器，迄今為止，它已為移動設備、汽車和物聯網設備供應了約6.5億個RISC-V內核。