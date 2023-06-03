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鴻海印度新廠 明年4月投產iPhone 規畫年產2000萬支

記者蕭君暉／台北報導
鴻海是印度iPhone最大代工廠，創造許多工作機會。圖為鴻海晶片產品。（記者陳正興／攝影）
鴻海是印度iPhone最大代工廠，創造許多工作機會。圖為鴻海晶片產品。（記者陳正興／攝影）

印度南部卡納塔卡（Karnataka）省政府宣布，鴻海將於2024年4月之前，擬斥資1300億盧比（約15.7億美元）在班加羅爾（Bengaluru）近郊的狄瓦那哈里（Devanahalli）生產iPhone手機，規畫年產能2000萬支。由於蘋果長期目標是把印度iPhone產能由目前5%～7%，提升到25%，鴻海身為印度iPhone最大組裝廠，受惠深。

鴻海為iPhone組裝代工龍頭，勁敵立訊日前在股東會上表示，目前海外產能布局多聚焦越南，對於印度市場仍積極探索，謹慎投資。顯示紅色供應鏈在印度市場擴張不易，台廠可望獨霸印度iPhone製造業務。

消息人士表示，截至2023年3月的會計年度中，蘋果在印度組裝逾70億美元的iPhone，其中，50億美元iPhone出口，是前一個年度的近四倍。蘋果可能會嘗試在印度和中國同步生產下一代手機，時間可能在今年秋季，將是蘋果手機首度在中印兩國同步組裝。如果供應商繼續積極擴張，到2025年，蘋果可能有四分之一手機在印度組裝。

鴻海2日股價收平盤108元，成交量5.36萬張，站在5日、10日、20日與60日均線之上，外資連五日買超。

外電報導，鴻海在狄瓦那哈里工廠的土地預計7月1日前移交，鴻海計畫分三期完成當地建設，三期完成後，年產手機2000萬支；鴻海已向卡納塔卡省工業區發展委員會（KIADB）支付土地成本的30%。印度卡納塔卡省重工業部長MB Patil表示，政府已決定加快此專案，這項設廠計畫價值1300億盧比，預料將創造5萬個就業機會。

彭博先前報導，鴻海計畫向卡納塔卡省工廠投資約7億美元，該省投資促進部門表示，此舉將在未來十年內創造10萬個就業機會。印度貿易部長表示，蘋果希望印度占其產量的比率，從目前的5％～7%提高到25%。

印度媒體報導，自2021年8月印度電子製造激勵計畫（PLI）實施以來，在這19個月約產生10萬個新工作機會，蘋果三大供應商鴻海、和碩與緯創創造其中60%。以鴻海來說，目前是印度iPhone最大代工廠，已創造超過3.55萬個工作機會。

印度 鴻海 iPhone

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