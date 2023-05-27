中國「新能源車3強」 埃安反超特斯拉

圖為位於廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）

乘聯會發布的最新數據顯示，今年4月，中國新能源車廠商零售銷量排行榜中，比亞迪（BYD）、埃安（AION）和特斯拉 （Tesla）躍居前三強，構成新能源汽車 第一梯隊，以首字母 排列，正好組成「BAT」，熱度大有超越逐漸掉隊的「蔚小理」。

上觀新聞報導，很長一段時間以來，「蔚小理」都是境內新能源汽車行業的代名詞，不過隨著補貼全面退出，境內傳統車企、外資企業和合資企業紛紛發力，純電動、插混和增程式產品競相湧現，新舊勢力不再分界，行業洗牌日益加深。

「比特」領跑，不難理解。比亞迪透過多年在汽車製造、電池，甚至半導體領域深耕，率先實現產品「油電同價」，去年奪得全球新能源汽車銷量冠軍；特斯拉則透過一系列顛覆式創新，依託Model 3、Model Y兩款明星車型，蟬聯全球純電動汽車銷量冠軍。

反而是埃安的後來居上，讓人有些看不懂。畢竟，汽車是一個充滿競爭的行業，國企身處其中並不占優勢，不過只要稍加思考，就會發現埃安的「搶位」並非不符合市場邏輯。

埃安在性質上雖屬於國企，但近年來透過混改，推動研產銷一體、員工持股、引入戰投，早已實現體制機制的創新。埃安與比亞迪、特斯拉一樣，主力產品價格在人民幣10萬元至30萬元。