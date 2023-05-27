中國「新能源車3強」 埃安反超特斯拉
乘聯會發布的最新數據顯示，今年4月，中國新能源車廠商零售銷量排行榜中，比亞迪（BYD）、埃安（AION）和特斯拉（Tesla）躍居前三強，構成新能源汽車第一梯隊，以首字母排列，正好組成「BAT」，熱度大有超越逐漸掉隊的「蔚小理」。
上觀新聞報導，很長一段時間以來，「蔚小理」都是境內新能源汽車行業的代名詞，不過隨著補貼全面退出，境內傳統車企、外資企業和合資企業紛紛發力，純電動、插混和增程式產品競相湧現，新舊勢力不再分界，行業洗牌日益加深。
「比特」領跑，不難理解。比亞迪透過多年在汽車製造、電池，甚至半導體領域深耕，率先實現產品「油電同價」，去年奪得全球新能源汽車銷量冠軍；特斯拉則透過一系列顛覆式創新，依託Model 3、Model Y兩款明星車型，蟬聯全球純電動汽車銷量冠軍。
反而是埃安的後來居上，讓人有些看不懂。畢竟，汽車是一個充滿競爭的行業，國企身處其中並不占優勢，不過只要稍加思考，就會發現埃安的「搶位」並非不符合市場邏輯。
埃安在性質上雖屬於國企，但近年來透過混改，推動研產銷一體、員工持股、引入戰投，早已實現體制機制的創新。埃安與比亞迪、特斯拉一樣，主力產品價格在人民幣10萬元至30萬元。
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