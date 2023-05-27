我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

中國「新能源車3強」 埃安反超特斯拉

記者林宸誼／綜合報導
圖為位於廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）
圖為位於廣州市番禺區的廣汽埃安新能源汽車股份有限公司總裝生產線。（新華社）

乘聯會發布的最新數據顯示，今年4月，中國新能源車廠商零售銷量排行榜中，比亞迪（BYD）、埃安（AION）和特斯拉（Tesla）躍居前三強，構成新能源汽車第一梯隊，以首字母排列，正好組成「BAT」，熱度大有超越逐漸掉隊的「蔚小理」。

上觀新聞報導，很長一段時間以來，「蔚小理」都是境內新能源汽車行業的代名詞，不過隨著補貼全面退出，境內傳統車企、外資企業和合資企業紛紛發力，純電動、插混和增程式產品競相湧現，新舊勢力不再分界，行業洗牌日益加深。

「比特」領跑，不難理解。比亞迪透過多年在汽車製造、電池，甚至半導體領域深耕，率先實現產品「油電同價」，去年奪得全球新能源汽車銷量冠軍；特斯拉則透過一系列顛覆式創新，依託Model 3、Model Y兩款明星車型，蟬聯全球純電動汽車銷量冠軍。

反而是埃安的後來居上，讓人有些看不懂。畢竟，汽車是一個充滿競爭的行業，國企身處其中並不占優勢，不過只要稍加思考，就會發現埃安的「搶位」並非不符合市場邏輯。

埃安在性質上雖屬於國企，但近年來透過混改，推動研產銷一體、員工持股、引入戰投，早已實現體制機制的創新。埃安與比亞迪、特斯拉一樣，主力產品價格在人民幣10萬元至30萬元。

汽車 特斯拉 字母

上一則

路透：美元主導地位會持續數十年 最大風險是自身決策

下一則

香奈兒美銷售疲軟 靠中國補缺口

延伸閱讀

福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站

福特電動車 明年可在北美使用特斯拉充電站
不必再用轉接器 福特電動車2024可直接使用特斯拉超充站

不必再用轉接器 福特電動車2024可直接使用特斯拉超充站
車企巨頭開撕 長城實名舉報比亞迪汙染超標

車企巨頭開撕 長城實名舉報比亞迪汙染超標
特斯拉+推特+Space X 馬斯克爆肝 工作凌晨2點才就寢

特斯拉+推特+Space X 馬斯克爆肝 工作凌晨2點才就寢

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂