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港媒：聯想、浪潮等多家中企已停購含美光晶片模組

記者陳宥菘／即時報導
中國網信辦日前以網路安全為由封殺美光，現傳出聯想、浪潮等多家中企目前已停購含美光晶片模組。（路透）
中國網信辦日前以網路安全為由封殺美光，現傳出聯想、浪潮等多家中企目前已停購含美光晶片模組。（路透）

中國網信辦21日宣布，美國晶片製造公司美光（Micron）的產品未能通過網絡安全審查，要求境內關鍵訊息基礎設施的業者立即停止採購美光公司產品。據南華早報26日報導，目前包含聯想集團（Lenovo）、浪潮集團（Inspur）在內等多家中企已要求供應商暫停訂購含有美光晶片在內的模組。報導指，中國的禁令已對這家美國最大的記憶體晶片製造商產生了直接影響。

報導引述某供應商人士指出上述消息，而聯想和浪潮目前尚無回應。據了解，用於伺服器記憶體模組的DRAM晶片是一種商品化組件，通常由美光和三星電子提供。該人士表示，因為停止訂購含美光晶片的模組，供應商將需要一些時間才能對新採購的替代品進行技術調整。

報導指，中國市場一直是美光的主要收入來源之一，占公司去年共308億美元的總收入的11%左右。受到禁令影響，美光則預估對營收的衝擊不超過一成。

報導還提到，該禁令將影響內部儲存模組製造商和第三方供應商。此前，「財經雜誌」22日援引華泰證券分析師黃樂平的話表示，由於美光禁令，中國儲存模組製造商將不得不改變他們的產品組合。

晶片 營收 證券

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