我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人老父母從北京飛洛杉磯 深圳轉機慘遭丟包

密西西比州11歲非裔男孩打911求助 竟反遭上門員警開槍

中前4月小麥進口量 激增8成 農業部：國際價具優勢

記者陳宥菘／綜合報導
中國糧食連年豐收，今年前四個月小麥進口量卻又激增八成，引發關注。圖為貴州遵義本月中小麥收成景象。（新華社）
中國糧食連年豐收，今年前四個月小麥進口量卻又激增八成，引發關注。圖為貴州遵義本月中小麥收成景象。（新華社）

「深挖洞，廣積糧」是1970年代毛澤東提出的關於反侵略戰爭準備的基本方針。據中國海關總署糧食進口數據，今年4月，中國進口小麥166.78萬噸，比去年同期大增141%；今年前四個月，累計進口小麥598萬噸，也比去年同期增80.6%，且數量已達去年全年進口總量的六成。

去年中國大量進口各類穀物就曾引發國際關切。對於今年小麥進口大增，中國農業農村部解釋，這是因為國際小麥價格跌幅超過國內價格，進口優勢凸顯，進口量因而激增。

第一財經引述農業農村部信息中心信息分析處處長孟麗說明，與去年同期相比，今年前四個月國際小麥平均到岸稅後價每噸3488元（人民幣，下同，約494.34美元），下跌10.15%；優質麥到港平均每噸3474元，下跌2.17%，國際小麥跌幅明顯較大，使進口小麥利潤擴大，進而推動高品質小麥和飼用等級小麥進口量增加。

同為糧食作物的玉米進口量則減少。孟麗認為，小麥價格走低凸顯性價比，華北地區飼料企業因此改採購小麥替代玉米，加上小麥進入收穫期，短期內市場供應充足，間接降低了玉米飼用需求。

廣東華南糧食交易中心糧食經濟研究員鄭文慧則分析，前四個月小麥進口來源國以澳洲占60%為最多，其中很多是飼料用的澳標白麥，很可能對玉米起替代作用。

此外，孟麗還指出，預計今年小麥進口量有可能再次超出963.6萬噸的關稅進口配額量，若成真，將是中國第三年超出進口關稅配額量。

中國海關總署的數據顯示，今年前四個月，小麥、大豆、大麥進口較去年同期分別增長80.6%、6.8%、6.5%；玉米、大米、高粱進口則較去年同期分別減少8.4%、39.7%、71%。

值得注意的是，中國小麥進口量激增也引起質疑聲浪。報導指，國外低價糧食湧入中國國內市場，將挫傷農民的種糧積極性，加大中國對進口糧食的依賴度，弱化糧食安全主動權，與中國國家主席習近平自中共18大以來，不斷強調「牢牢端穩中國飯碗」、「中國碗裝中國糧」的糧食安全理念相違背。

關稅 澳洲 習近平

上一則

美團首季轉虧為盈 獲利人民幣33.6億

下一則

台積市值6天飆增1兆台幣 重返14兆大關 投資人稱巴菲特看走眼

延伸閱讀

中小學未來恐喝不到「加味牛奶」 全因1考量

中小學未來恐喝不到「加味牛奶」 全因1考量
巴西貨更便宜 中撤83萬噸美國玉米訂單 中網民叫好

巴西貨更便宜 中撤83萬噸美國玉米訂單 中網民叫好
立法院三讀通過 農委會歷時35年升格農業部

立法院三讀通過 農委會歷時35年升格農業部
巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

巴西更便宜 中取消83.2萬噸美國玉米訂單 「退單潮」恐將持續

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物

這位營養師來自長壽國 絕不碰六種美國食物
亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年

亂倫產子身分曝光…「5億高中生之母」成人球滯台12年
行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕

行李傳出鳥叫聲 台灣遊客攜帶鸚鵡蛋在邁阿密機場被捕
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？