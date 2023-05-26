中前4月小麥進口量 激增8成 農業部：國際價具優勢

中國糧食連年豐收，今年前四個月小麥進口量卻又激增八成，引發關注。圖為貴州遵義本月中小麥收成景象。（新華社）

「深挖洞，廣積糧」是1970年代毛澤東提出的關於反侵略戰爭準備的基本方針。據中國海關總署糧食進口數據，今年4月，中國進口小麥166.78萬噸，比去年同期大增141%；今年前四個月，累計進口小麥598萬噸，也比去年同期增80.6%，且數量已達去年全年進口總量的六成。

去年中國大量進口各類穀物就曾引發國際關切。對於今年小麥進口大增，中國農業農村部解釋，這是因為國際小麥價格跌幅超過國內價格，進口優勢凸顯，進口量因而激增。

第一財經引述農業農村部信息中心信息分析處處長孟麗說明，與去年同期相比，今年前四個月國際小麥平均到岸稅後價每噸3488元（人民幣，下同，約494.34美元），下跌10.15%；優質麥到港平均每噸3474元，下跌2.17%，國際小麥跌幅明顯較大，使進口小麥利潤擴大，進而推動高品質小麥和飼用等級小麥進口量增加。

同為糧食作物的玉米進口量則減少。孟麗認為，小麥價格走低凸顯性價比，華北地區飼料企業因此改採購小麥替代玉米，加上小麥進入收穫期，短期內市場供應充足，間接降低了玉米飼用需求。

廣東華南糧食交易中心糧食經濟研究員鄭文慧則分析，前四個月小麥進口來源國以澳洲 占60%為最多，其中很多是飼料用的澳標白麥，很可能對玉米起替代作用。

此外，孟麗還指出，預計今年小麥進口量有可能再次超出963.6萬噸的關稅 進口配額量，若成真，將是中國第三年超出進口關稅配額量。

中國海關總署的數據顯示，今年前四個月，小麥、大豆、大麥進口較去年同期分別增長80.6%、6.8%、6.5%；玉米、大米、高粱進口則較去年同期分別減少8.4%、39.7%、71%。

值得注意的是，中國小麥進口量激增也引起質疑聲浪。報導指，國外低價糧食湧入中國國內市場，將挫傷農民的種糧積極性，加大中國對進口糧食的依賴度，弱化糧食安全主動權，與中國國家主席習近平 自中共18大以來，不斷強調「牢牢端穩中國飯碗」、「中國碗裝中國糧」的糧食安全理念相違背。