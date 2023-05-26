台積市值6天飆增1兆台幣 重返14兆大關 投資人稱巴菲特看走眼

台積電25日股價受大客戶輝達業績展望優於預期激勵，終場勁揚18元，收543元，市值重返14兆元大關、達14.08兆元，短短六個交易日增加1兆元，穩居亞洲企業市值之冠。（本報資料照片）

台積電 25日股價受大客戶輝達 業績展望優於預期激勵，終場勁揚18元，收543元，漲幅3.43%，市值重返14兆元（台幣，下同，約4548.55億美元）大關、達14.08兆元，繼5月17日市值重回13兆元後，短短六個交易日增加1兆元，穩居亞洲企業市值之冠。

此前，股神巴菲特執掌的波克夏甫出清台積電ADR持股，但台積電大股東國發基金力挺護國神山，持股並無變動。隨台積電股價短線勁揚，不少投資人直言：「巴菲特看走眼了」、「國發基金一張不賣，果然奇蹟自來！」台積電25日ADR早盤大漲逾11%，重回100美元。

台積電6月股東會前軋空力道強，加上大客戶之一輝達公布業績展望大幅優於市場預期，外界認為確實來自AI 晶片需求強勁，相關生產製造需求急單將持續委由台積電操刀，有望帶動台積電下半年業績走出谷底。

台積電一貫不評論單一客戶訊息。研究機構推測，台積電2021年來自輝達營收貢獻約5.8%，2022年約6%，2023年有望拉升至近一成。

台積電客戶輝達營運展望正向，實際上台積電也是輝達客戶。輝達執行長黃仁勳在3月自家GTC大會上公開說，台積電將把輝達與夥伴合作的AI系統，在今年6月導入2奈米試產，用於提升2奈米製程良率，縮短量產時程。

雖然AI大眾化時代才剛剛起步，不過，昨日市場隨著輝達財報優於預期已瀰漫超級樂觀氣氛，促使資金買盤回補台積電，外資25日買超台積電4.2萬張，單日買超張數創下今年1月30日兔年開紅盤買超逾8萬張以來最大。

外資25日並由前一個交易日的賣超轉為買超，累計近五個交易日買超逾7萬張。先前業界已多次傳出AI急單挹注台積電5奈米產能利用率回升，預計效益在第2季下旬至下半年逐步浮現，如今從市場需求與輝達財報可看見端倪，不過，下半年整體半導體產業復甦力道仍需觀察電腦與消費電子庫存去化進度。

半導體技術無處不在，AI應用演進已讓業界認為相關急單成為產業庫存修正之際的一股支撐，但要全面復甦仍需消費電子回穩。

研究機構估計，台積電2023年5奈米家族產能約半數由超微與輝達包下，另一半占比最大產能推估為蘋果拿下，並有少部分先進製程產能支援AI新創所需。