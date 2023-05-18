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台積電股價破底翻身 市值返13兆台幣

記者尹慧中／綜合報導

「護國神山」台積電17日股價走強，一掃日前失守500元大關低潮，展現破底翻走勢，終場收519元，大漲14元，在外資擴大買超1.6萬張之下，市值重返13兆元新台幣(約4221億美元)大關，回升至13.46兆元新台幣(約4371億美元)。

台積電近期股價曾多次測試500元關卡，三度未能守住，分別在495.5元、496元以及489元之間整理，17日股價一掃日前低迷態勢，隨著外資回補買超，終場站穩500元整數關卡之上，投信與自營商也同步買超，合計三大法人17日共買超2.8萬餘張。

業界人士分析，台積電最大客戶蘋果傳出下令供應商啟動iPhone 15系列新機備貨，日、韓材料與國際封測廠陸續接獲支援前置作業要求之際，蘋果主要晶片製造夥伴台積電也正穩步拉高3奈米產能，伴隨自家4奈米產能利用率回升，正全力協助客戶達成新機初期備貨8500萬至9000萬支的目標。

法人看好，蘋果新機備貨啟動，供應鏈營運下半年將較上半年顯著升溫，並於7月至8月開始轉強，也成為各大廠收斂營收年減幅度的關鍵，而台積電更可望從中受惠，在股價接連修正後，陸續吸引內外資回補持股，促成股價回升。

台積電先前已預期營運正在跨過谷底，公司認為，若以美元計價，相較於今年元月時預期的下降中至高個位數百分比，該公司更新今年上半年營收走勢預估，預期將比去年同期下降約10%。

台積電預期 ，2023上半年半導體市場（不含記憶體）緩步復甦，但仍相信公司本季正在跨過業績周期低點。

台積電 股價 蘋果

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