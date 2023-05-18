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美准中太陽能板洗產地 台廠面臨低價流血競爭

編譯簡國帆、記者陳昱翔／綜合報導
美國總統拜登否決參眾兩院恢復對東南亞四國輸美太陽能板課徵關稅的法案。（路透）
美國總統拜登否決參眾兩院恢復對東南亞四國輸美太陽能板課徵關稅的法案。（路透）

美國總統拜登16日宣布，他已否決參眾兩院先前通過恢復對東南亞四國輸美太陽能板課徵關稅的法案，相關產品至少明年6月前仍可獲得高關稅豁免。

市場憂心，此舉不僅斬斷元晶、聯合再生、茂迪等台灣太陽能廠擴大銷美之路，台廠在海外市場還得面臨低價太陽能板的流血競爭。

市場解讀，拜登的否決令是非中國太陽能廠一大挫敗，因為少了高關稅箝制中企削價搶市，其他國家廠商無法與其競爭。

美國商務部去年一項調查發現，中國大陸太陽能廠在柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南等四個東南亞國家設立生產據點「洗產地」並銷往美國，可能涉嫌違反貿易規範，建議課徵最高254%的鉅額關稅，但拜登政府去年6月宣布豁免東南亞四國輸美的太陽能產品高關稅，使得台、美等地太陽能廠備受威脅。

拜登豁免東南亞四國輸美太陽能產品高關稅，引發參、眾兩院反彈，兩院日前均過恢復對東南亞四國太陽能板課徵進口關稅。業界原本認為，向來與拜登同一陣線的參議院此次竟與眾議院口徑一致，在政黨考量下，拜登否決兩院決議的可能性大減，但拜登16日仍堅持否決兩院決議，業界譁然。

拜登認為，在美國製造商增產到足以供應國內太陽能面板所需之前，這項豁免令將能扮演「橋梁」角色。不過，美國兩黨國會議員都對中國業者可能在東南亞洗產地規避關稅仍充滿憂慮，而且部分美國太陽能製造商也主張，中國業者能把營運搬到這四個東南亞國家。

拜登並發布聲明指出，這項豁免令有助於確保「我們有繁盛的太陽能安裝行業，為美國製造的太陽能產品部署到全國各地的家庭、企業和社區做準備」。但他也強調，不打算在豁免令到期後持續延長。

美延續東南亞太陽能關稅豁免(資料來源：採訪整理 陳昱翔／製表)
美延續東南亞太陽能關稅豁免(資料來源：採訪整理 陳昱翔／製表)

拜登 關稅 東南亞

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