上市公司申請海外發行GDR 中國證監會恢復審批

中國證監會最新公布「境內上市公司境外發行全球存託憑證指引」，指境內上市公司申請海外發行全球存託憑證（GDR）時，應當在境外提交發行上市申請後三個工作日內向中國證監會備案。這顯示了中國證監會已恢復GDR審批工作。

中國證券 報報導，證監會3月時一度暫緩GDR發行審批，當時彭博引述消息人士透露，證監會擔心大部分GDR發行將被中國投資 者認購，隨後這些投資者會將這些證券轉換成中國國內股份，利用兩者存在的價差獲利，將對中國股市造成較大的壓力。

彭博當時稱，遭暫緩GDR申請的公司包括中國電動車 電池龍頭企業寧德時代。

據證監會網站統計，自2022年2月11日互聯互通存託憑證業務新規實施以來，證監會累計核准21家企業境外發行GDR，19家奔赴瑞士證券交易所發行，二家奔赴倫敦證券交易所發行。

根據證監會最新公告，要求公司在完成GDR發行上市後15個工作日內披露發行情況報告，報告應當穿透說明實際認購對象。

證監會表示，支持具有一定市值規模、規範運作水平較高的境內上市公司，通過境外發行GDR募集資金，投向符合國家產業政策的主業領域，用好兩個市場、兩種資源，促進規範健康發展。

申請程式方面，證監會指出，境內上市公司境外首次發行全球存託憑證，應當在境外提交發行上市申請後三個工作日內向證監會備案。

境內上市公司在同一境外市場再次發行全球存託憑證，新增基礎股份發行註冊程序與首次境外發行全球存託憑證相同；境外發行完成後應當在三個工作日內向證監會備案。