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Model 3大改款 上海特斯拉工廠將量產

記者林茂仁／綜合報導
特斯拉Model 3大改款即將量產。（取自electrek網站）
特斯拉Model 3大改款即將量產。（取自electrek網站）

問市七年的特斯拉Model 3將迎來大改款，據彭博報導，特斯拉上海超級工廠正在為改款Model 3車型的試生產做最後的準備。改款車型被執行長馬斯克寄予厚望，他認為改款Model 3比中國的對手們更有競爭力。

彭博援引知情人士消息稱，改款Model 3車型比上一代車型稍長，運動風格更強，內飾更加時尚。據外媒此前曝光的改款特斯拉Model 3間諜照，新車整體造型與特斯拉第二代Roadster有幾分相似，前臉使用了新造型的車頭燈，輪圈樣式也與上一代車型大為不同。

特斯拉上海工廠也為這款車型的試生產做足了保密工作。知情人士表示，自5月初以來，特斯拉上海工廠部分生產員工必須把手機放在生產線外面的專用儲物櫃中，以防車型圖片洩露，該工廠一期的生產線可能會在5月底停產幾天以便進行調整，不過停產計畫還未敲定。

早在2022年11月28日，路透就曾報導稱，特斯拉正在開發新款Model 3以降低成本並吸引客戶。代號為Highland的改款車型將減少Model 3內部的零部件數量並降低複雜性，同時仍會聚焦於特斯拉顧客所青睞的顯示幕等功能。此外，新款車型的外觀和動力總成性能也可能出現改動。這一新款車型將在上海工廠和加州弗里蒙特工廠生產，2023年第3季，上海工廠將開始這一新款車型的生產。

特斯拉Model 3距離正式發表已有七年。特斯拉於2016年首次在美國市場推出Model 3，並於2017年開始量產交付。隨著其上海超級工廠在2019年底落成投產並開始生產Model 3，Model 3的製造成本進一步降低。

彭博表示，Model 3是特斯拉針對大眾市場開啟量產的第一款車型，為特斯拉獲利立下了汗馬功勞。

問世長達七年的Model 3仍是汽車市場上的標竿產品，不過還是有不少分析師和業內人士認為，在競爭激烈的電動汽車市場上，Model 3正逐漸失去競爭力。

據調研機構JATO Dynamics統計的全球乘用車註冊資料，Model 3在2022年共銷售48.2萬輛，為全球銷量第10，但已下滑3%。相比之下，Model Y的銷量則大增91%至74.7萬輛，在全球暢銷車型排行榜中位列第三。

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