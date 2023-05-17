大立光專利戰 降服特斯拉 順利取得訂單、立刻漲價

大立光專利戰再開火，日前透過法律管道對全球電動車 龍頭特斯拉 「警告」車用鏡頭專利侵權，震驚市場。雙方隨後交涉和解，大立光順利取得特斯拉多數車用鏡頭訂單，並立刻漲價；據了解，部分產品包含授權金漲幅高達90%。

這是大立光專利戰首度由智慧手機 延伸至車用領域，特斯拉原本就是大立光的大客戶，外界解讀，大立光此舉除為爭取更多訂單，搶搭飆速成長的電動車浪潮，也藉此專利戰宣示在車用市場的地位。大立光16日不評論個別客戶情況，強調公司一直以來都採取必要行動，以捍衛智慧財產權。

法人分析，大立光正面臨手機市場成長受限、車用市場高速增長的黃金交叉轉折點，加上新廠即將於今年底開出產能，此時大立光重啟專利戰，砲口轉向車用大客戶特斯拉，並爭取更多訂單。

據了解，大立光此次大動作出手，對特斯拉寄出警告信函前，通知供應鏈全面停止出貨特斯拉，一度導致組裝廠的鏡頭供貨中斷，隨後雙方交涉和解，大立光順利取得訂單，惟因價格漲幅過大，特斯拉要求模組廠致伸、LG Innotek、Secom等共同分攤費用。

法人點名，原本供貨特斯拉車用鏡頭的業者除了台廠亞光之外，還包括大陸聯創電子及韓系鏡頭廠等。亞光昨天表示，持續出貨特斯拉車用鏡頭中。致伸表示，各供應商洽談條件不一，車用客戶指定的用料較多，此次鏡頭漲價對營運無影響。

大立光是全球手機鏡頭一哥，通吃蘋果及非蘋訂單，儘管大立光轉戰車用市場布局逾十年，不過，因為車用產品少量多樣化，加上市場規模遠不及手機，並非大立光耕耘重心，目前營收占比低於一成。

大立光在車用市場策略曾多次轉彎，先前為全力衝刺高階智慧手機鏡頭，2019年一度推掉特斯拉訂單。2021年7月，時任執行長的大立光董事長林恩平表示，車用鏡頭因為自駕車趨勢需求，鏡頭數增加，設計規格也提升，愈來愈有挑戰，「從頭開始就有出一家大客戶，目前成長快速，會繼續服務這家客戶。」為避免資源衝突，大立光在2021年8月成立專攻車用鏡頭業務的新公司「大根光學工業」。