中國增持美債，八個月來首見。（中通社）

中國增持美債，八個月來首見，根據美國財政部 15日公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國3月持有美債8,690億美元，月增205億美元，這也是中國時隔八個月後，首度增持美債。

美國財政部公布的國際資本流動報告（TIC）顯示，3月外國對美國國債 的購買量升至兩年最高水準，其中海外兩大「債主」─日本和中國雙雙增持，引發關注，中國維持第二大美債持有國。

3月外國對美國國債的持有量增至7.573兆美元，較2月的7.343兆美元增加約2,300億美元。

其中，日本3月增持美國國債至1.088兆美元，該數字在2月約為1.082兆美元。而中國3月持有美國國債8,690億美元，較2月增加205億美元，此前中國已連續七個月減持美債。實際上，去年以來的大部分時間裏，兩國都在拋售美國國債。

此外，前十大持倉國家和地區均在3月增持美債，其中排名第三的英國增持規模最大，達到710億美元，其次是排名第二的中國，和排名第九的加拿大（增持100億美元）。

業內分析認為，增持美債的主要原因是3月美國的銀行業危機影響。

今年3月，隨著矽谷銀行等銀行相繼倒閉，美國銀行業危機讓投資者避險情緒升溫，隨之，美國國債收益率下跌，價格上漲。基準10年期美國國債收益率3月初為3.996%，到3月底下降50個基點，至3.49%。去年10月，美國10年期國債收益率觸及4.338%的15個月高點。

中國和日本罕見增持美債，但近幾年全球「去美元化」大潮正愈演愈烈，一些國家的央行 等官方機構正積極尋求持倉多元化，例如積極購入黃金。據世界黃金協會報告，全球各國央行今年第1季購買黃金228噸，較去年同期的82.7噸增長176%。其中，中國人民銀行是僅次於新加坡的央行第二大黃金單一買家。

值得注意的是，近日來，有關美債違約的風險愈演愈烈。

3月財政數據發布的同日，美國財政部長葉倫在一封信中再次敦促，如果國會不及時採取行動，美國政府最早於6月1日出現債務違約。