上海等7省市4月CPI負增長 中國經濟面臨「類通縮」壓力

中國國家統計局之前公布4月CPI僅年增0.1%，漲幅較上月回落0.6個百分點，創下2021年3月以來新低。（新華社）

中國31省市陸續公布今年4月消費者物價指數 （CPI）數據，其中遼寧、安徽、河南 、貴州、山西、吉林、上海等七省市4月CPI進入負值區間。多位中國專家分析，中國經濟面臨「內生動力不強，需求仍然不足」狀況的「類通縮」壓力。

中國國家統計局之前公布4月CPI僅年增0.1%，漲幅較上月回落0.6個百分點，創下2021年3月以來新低。另一方面，4月信貸數據出現季節性回落。值得注意的是，居民部門貸款 出現負增長，4月較3月減少人民幣2,411億元，顯示居民消費信心和購房意願仍然薄弱。

第一財經報導，在供給端較為穩定的背景下，核心CPI漲幅偏低，表明當前消費反彈力度溫和，所以當前物價雖未進入典型通縮區間，但確實面臨著「類通縮」壓力。近期CPI和生產者物價指數（PPI）年增率持續回落，引發市場擔憂。

彭博資訊亞洲經濟專欄作家摩斯表示，中國解封以來，通膨並未加速上升，而是平靜無波，這種狀態顯示中國經濟在高成長率的表面之下，正面臨深層的挑戰，這對全世界都不是好消息。中國現在通膨率超低，令人擔憂的是經濟體系的需求可能不足，而經濟復甦勢頭也極不平衡，凸顯出中國解封後碰到的是全球景氣反彈已經洩氣，而中國民眾集中於國內消費，只有中國本身受益，無法對全球經濟帶來更廣泛的刺激。

許多機構認為應該加強政策力度來解決需求不足的壓力。東方金誠首席宏觀分析師王青指出， 4月CPI低通膨狀態越發明顯，背後是在市場供給充分的同時，消費修復力度整體較為溫和，當前具備加大促消費政策力度的條件。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，面對類通縮壓力，需適時加大政策寬鬆力度，可在美升息近終點，外部干擾降低，擇機降準、降息，同時加大財政支出力道。