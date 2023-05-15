我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

訂單大減、鋼價連兩月走弱 中鋼企盈虧邊緣掙扎

記者黃雅慧／綜合報導
中國市場需求不足，鋼價走跌，鋼廠持續在盈虧的邊緣。（新華社）
中國市場需求不足，鋼價走跌，鋼廠持續在盈虧的邊緣。（新華社）

中國鋼價自今年3月中旬以來連兩月走跌，為了降庫存，鋼企謹慎控制產量。央視調查報導指出，作為鋼鐵主要產區的河北唐山某鋼企供應部部長表示，目前整體庫存基本維持在10天到15天左右，現在原料價格也在降，鋼材價格也在降，鋼廠持續在盈虧的邊緣。

事實上，中國自去年以來鋼鐵行業面臨市場需求不足、供給增量大與生產成本高等多重擠壓，許多鋼企在生死存亡關頭掙扎。

河北唐山某鋼企軋鋼一廠廠長王炳杰表示，受市場的影響，大訂單需求減少，為了降低庫存，鋼廠謹慎排產，按需生產，5月一般是鋼鐵行業旺季轉成淡季的時候，目前公司有三條生產線生產螺紋鋼（鋼筋），日產9000噸左右，以前市場行情好時，公司庫存較大，現在庫存降到很低了。

此外，鋼企減產範圍擴大，多地停產檢修高爐。今日鋼鐵統計，山西省內已累計停產檢修高爐11座，許多鋼企如本鋼計畫5月對其廠內三座高爐輪流檢修11天；吉林金鋼計畫自9日起停產一座450m³高爐；山鋼日照計畫在24日左右開始對一座5100m³高爐進行檢修等。

數據印證了鋼企產量在減少。中國鋼鐵工業協會統計數據顯示，今年5月上旬重點鋼企生鐵日均產量旬減少1.15%，年減1.5%；粗鋼日均產量旬增2%，年減2.5%；鋼材日均產量旬減7.89%，年減4.5%。

如果從成本來看，鋼材生產所需的原材料：鐵礦石和焦炭的價格也是決定生產成本的關鍵。不過隨著今年以來鐵礦石、焦煤焦炭價格持續下行，鋼鐵生產企業對燃料採購更加謹慎。

而鋼鐵市場走弱持續反應在市場價格上。近期一段時間以來，鋼坯價格跌至每噸約人民幣3400元(約490美元)，螺紋鋼（鋼筋）主力合約跌至約每噸人民幣3600元，焦炭價格更跌至每噸人民幣1850元低點，各項數據均刷新最近鋼價下跌以來的最低點。

此外，多家鋼企進行價格調整。今日鋼鐵報導指出，相關研究統計顯示截至11日共36家鋼廠調價，其中價格下調26家，占比72.2%，調價幅度為每噸人民幣20元至100元；價格持平者有十家，占比27.8%。

上一則

芯原董座：中國科創板退市 恐成新常態

下一則

崇拜品牌卻只願花小錢 恐帶動「騙子」文化

延伸閱讀

美國製造業繁榮 機具、鋼鐵及卡車銷售激增

美國製造業繁榮 機具、鋼鐵及卡車銷售激增
鋼鐵媽顧腦麻兒20年 詐團騙不下去：願上帝祝福妳

鋼鐵媽顧腦麻兒20年 詐團騙不下去：願上帝祝福妳
「金三銀四」旺季落空 中國鋼鐵業PMI連2月萎縮

「金三銀四」旺季落空 中國鋼鐵業PMI連2月萎縮
台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

台灣鋼鐵媽照顧腦麻兒20年 詐團騙不下去…丟下這句話

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
財政部長葉倫警告，最快6月初，聯邦政府就會面臨無錢償債的危機。分析師擔心，一旦美國債務違約，引發的金融危機不堪設想，可能重創持有美債的銀行業者。(美聯社)

看債限僵局心驚驚 銀行持有的4兆元美債恐變定時炸彈

2023-05-13 13:10
矢板明夫表示，近來日本人來台觀光的人數減少，很可能是受到經濟衰退的影響。（Getty Images）

台人一窩蜂赴日…日本人卻不到台灣觀光？矢板明夫點「3大關鍵」

2023-05-13 05:29
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
武漢一家工廠的工人生產線。(Getty Images)

德媒：中國不太可能再次拯救全球經濟

2023-05-14 15:59
全球最大硬木紙漿生產商Suzano正考慮向中國出售旗下產品時，以人民幣結算。 路透

又一家大企業擬改用人民幣 向中國出口產品

2023-05-09 13:09

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討