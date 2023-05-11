我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州網購二手車 小心是偷來的、車輛產權證也是假

NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

全球電動車電池市占 寧德時代居冠比亞迪第二

記者林宸誼／綜合報導
全球電動車電池製造商龍頭寧德時代。（取材自騰訊財經）
全球電動車電池製造商龍頭寧德時代。（取材自騰訊財經）

根據南韓市場研究機構 SNE Research發布的最新報告，全球電動汽車（EV）電池安裝量保持強勁增長，中國大陸的寧德時代和比亞迪繼續占據前兩名。

報告指出，今年第一季全球電動汽車電池消費總量為133.0 GWh，比去年同期的95.9 GWh增長了38.6%。其中，寧德時代第一季電池裝機量46.6GWh較去年同期的34.3GWh增長 35.9%。這家中國動力電池巨頭以35.0%的市占繼續位居全球第一，低於一年前的35.8%，高於前兩月的33.9%。

SNE Research表示，寧德時代的電池將保持第一的位置，因為它在特斯拉Model 3、Model Y、上汽木蘭、廣汽Aion Y等乘用車和中國商用車市場的需求量很大。

比亞迪第一季動力電池裝機量21.5GWh，較去年同期的10.0GWh 增長115.5%。這家公司第一季以16.2%的市占排名第二，高於去年同期的10.4%，低於前兩月的18.2%。SNE Research 表示，比亞迪透過垂直整合的供應鏈（包括電池自供和汽車製造），憑藉價格競爭力，在中國市場越來越受歡迎。

LG Energy Solution前3月動力電池裝機量為19.3GWh，年增37.5%。這家南韓公司以14.5%的市占在全球排名第三，低於一年前的14.6%。日本Panasonic以9.0%的市占排名第四，南韓SK On以5.3%的市占排名第五，三星 SDI以4.9%的市占排名第六。

中國的中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達分列第七、第八、第九和第十位，第一季市占分別為 4.3%、2.2%、1.8% 和 1.4%。

汽車 南韓 特斯拉

上一則

紐約時報上季營收不如預期 計畫今年調漲數位新聞訂閱價格

下一則

房價反彈 阻通膨如預期下降

延伸閱讀

全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二

全球電動汽車電池消費總量 寧德時代、比亞迪位列前二
乘聯會：中國乘用車行業 已脫離高利潤

乘聯會：中國乘用車行業 已脫離高利潤
股神巴菲特繼續賣出比亞迪 套現5890萬美元

股神巴菲特繼續賣出比亞迪 套現5890萬美元
中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮

中國車企比亞迪、哪吒、上汽搶進 赴泰國建廠掀熱潮

熱門新聞

住上海的卞姓男子參觀泰國曼谷的豪華公寓，準備在海外置產。（路透）

海外買房大浪來襲 這裡28.9萬美元買豪華公寓備受中客歡迎

2023-05-07 19:55
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56
波克夏公司股東年會6日登場，股東們聆聽波克夏董事長巴菲特（左）與副董事長孟格（右）談話。美聯社

巴菲特：經濟極盛時期將結束、AI像原子彈

2023-05-06 12:30
Fed宣布升息1碼，符合市場預期。路透

聯準會如預期升息1碼 暗示接下來將暫停升息

2023-05-03 14:13
外送員缺乏勞工福利，找不到地方上廁所，給紐約市帶來許多難題。（美聯社）

外送員充斥紐約街頭 衍生問題不容小覷

2023-05-07 21:55
西太平洋銀行公司（PacWest）股價暴跌，顯示美國這波區域銀行風暴尚無平息跡象。（路透）

西太平洋銀行與矽銀有何異同？美區域銀行風暴有解嗎？

2023-05-04 11:52

超人氣

更多 >
有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人

有這6個跡象 顯示你的財務優於一般美國人
常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」

常吃這8種食物 肝臟會說「謝謝你」
搭郵輪 小心五大錢坑

搭郵輪 小心五大錢坑
孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹

孟晚舟老公前妻曝光 網驚呼：她倆好像 根本姊妹
星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠

星巴克、金頂…好市多自家品牌產品來自這些名廠