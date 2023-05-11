利率不同 中國跨省存錢掀風潮

中國存款利率下調，但同一家銀行在不同城市出現利差，引發跨省存錢風潮。（中新社）

5月以來，中國大陸又有浙商銀行、恒豐銀行、渤海銀行三家股份制商業銀行下調存款利率 ，調幅在10至30基點不等，這已是繼2022年9月中旬六家國有銀行率先下調各期限人民幣定存利率後的第五批行動者。至此，大陸國有行、股份行均完成對存款利率的下調，全國性商業銀行的5年期定存整存整取利率都不超過3％。

為了賺取更高收益，有民眾想出跨城存錢的辦法。據第一財經報導，有細心的儲戶發現，同一家銀行在不同城市的存款利率，居然有著不小的差別。比如某商業銀行，在江蘇銷售的一年期以及兩年期的存款產品，普遍比在上海售賣的同類產品利率要低15個基點。而最熱門的三年期產品，差距就更誇張了，整整是相差了40個基點。

於是就有不少人拿著幾十萬人民幣，緊急跨省到別的城市去排隊存錢。舉例來說，儲戶若拿著50萬元（人民幣，下同，約7.2萬美元），在江蘇的該銀行存三年，就要比在上海的該銀行存三年少拿6000元利息，利差不容小覷。因此，在網路社交平台上，就有一些人分享自己為了爭取到更好的利率，不惜跨城存款。

據第一財經在江蘇銀行黃浦支行實地調查，該支行工作人員稱，「目前江蘇銀行黃浦支行的三年定存利率與他行相比優勢較大，可以達到3.5％，基本上是（銀行裡）最高的了，肯定（比江蘇本地）要高，江蘇（本地）三年期只有3.1％。」

由此可見，跨城存款比比皆是，至於為何不同城市之間的存款產品利率有差別，據稱與銀行的各類支出、成本，甚至是同城、同行業的競爭等有關係。

實際上，早在去年9月15日，六大國有銀行先後發布公告，下調各個期限人民幣存款利率。隨後，包括招商銀行、興業銀行、中信銀行等九家股份行也相繼發布公告，對存款利率進行跟進下調。調整後，國有行、股份行中招商銀行的存款利率基本趨同，其餘股份行的存款利率略高於國有行。其中，三年期定存整存整取利率在2.6％至2.9％之間，五年期定存整存整取利率在2.65％至2.95％之間，均不超過3％。

除了國有行和股份行，去年10月包括廣州農商行、寧波銀行、廣州銀行等城商行、農商銀行開始跟進存款利率的下調。到今年4月，又有一批中小銀行存款利率集體「補降」，範圍涉及山東、廣東、河南 、湖北、陝西等多個省的20餘家城商行、農商行。