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面板專利戰 京東方控三星侵權 一口氣提告6案 同步控告零售通路

記者林茂仁／綜合報導
京東方告三星面板專利侵權。圖為京東方8K裸眼3D螢幕。（新華社）
京東方告三星面板專利侵權。圖為京東方8K裸眼3D螢幕。（新華社）

面板專利戰開打，中國最大面板廠商京東方控告韓國三星電子專利侵權，而且一口氣就告了六個案子，其中有五個案子將在5月18日於重慶市第一中級人民法院開庭審理，另一個案子是明年8月1日，地點一樣在重慶。

新浪網報導，據重慶法院公眾服務網顯示，京東方科技集團新增多則開庭公告，原告除該公司外，還包括重慶京東方顯示技術有限公司、成都京東方光電科技有限公司，被告則包括上海三星半導體有限公司、三星（中國）投資有限公司、東莞三星視界有限公司、三星半導體（西安）有限公司、天津三星視界移動有限公司等多家三星相關公司，以及重慶京東佳品貿易有限公司，案由均為侵害發明專利權糾紛，案件均於重慶市第一中級人民法院開庭審理。

京東方除了控告三星，另外一名被告是重慶京東佳品貿易有限公司，該公司背後的實控人為京東商城創始人劉強東。值得關注的是，在部分開庭公告中，一些三星相關公司和重慶京東佳品貿易有限公司同時被列為被告，後者的直接控股股東為京東五星電器集團。外界推測可能是京東商城或亯東五星電器販售具有侵權的三星電視產品，同步控告零售通路有助於阻止侵權商品的銷售。

據悉，2022年，京東方全年研發投入高達人民幣126.02億元（約18.2億美元），占營收比例的7.06%；累計自主專利申請超8萬件，其中柔性OLED相關專利申請超2.8萬件。在年度新增專利申請中，柔性OLED、傳感、人工智慧、大數據等前沿科技領域專利申請占比超50%。

另外，京東方已經連續五年躋身IFI美國專利授權排行榜全球TOP20，2022年更是以2195件專利授權量位列2022 IFI專利授權排行榜全球第11位；而且據今年2月世界知識產權組織（WIPO）公冇的2022年全球PCT國際專利申請排名，京東方以1884件PCT專利申請量位列2022年全球PCT國際專利排名第七，連續第七年躋身全球TOP10。

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