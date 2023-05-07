不用依附公司單位 在上海「靈活就業」台人可就地參保

上海市人社局、醫保局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中便納入了港澳台居民。圖為周末期間年輕人在武康路擺出小攤吸引青年打卡。（記者黃雅慧／攝影）

在上海「靈活就業 」的台灣人有福了！上海市人社局、醫保 局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中也納入了港澳台居民。換言之，靈活就業的台灣人在上海工作如想參加養老、醫療保險 ，可按新規定申請，不用通過公司單位申請。

事實上，中國社會近幾年興起新型態就業模式「靈活就業」，隨之而來是對於該勞動類型權益保障的討論。特別是如何參加社會醫療保險等問題。上海市此一最新做法，可望為中國其他地方起帶頭作用。

在中國城市從事自由接案的台灣人如何參加當地保險一直是個問題。因不熟悉中國相關法規，有些人會找公司行號單位掛職來取得參保資格。據了解，目前在上海、北京等一線城市工作的台灣人如果沒有就職單位，可持「居住證」在當地辦理城鄉保險。

但根據上海市政府發布的《關於靈活就業人員參加本市職工基本養老、職工基本醫療保險有關問題的通知》，5月1日起，符合條件的台灣民眾可持居住證等原件至社區事務受理服務中心辦理。

而什麼是「靈活就業」人員？該通知也做了明確規定：是指年滿16周歲且男性未滿60周歲、女性未滿55周歲，在上海市勞動就業的自雇人員、無雇工個體工商戶、未在用人單位參加基本養老、醫療保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員。

該通知指出，只要符合上述條件的上海市戶籍人員、外省市戶籍人員、「港澳台居民」、獲得在中國永久居留資格的外國人，以及以集體參保的方式，在上海市農民專業合作社（聯合社）和家庭農場從事農業勞動的從業人員，均可以在上海市參保。

通知顯示，靈活就業人員就業登記與社保登記採個人承諾制、推行統一窗口的集成化辦理。符合規定的靈活就業者可以在網路上進行就業登記與社保登記，也可以在社保經辦機構、公共就業服務機構等地臨櫃辦理。在辦理完登記後，則案規定繳納基本養老、醫保費用。且實行按月繳費。