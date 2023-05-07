我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

不用依附公司單位 在上海「靈活就業」台人可就地參保

記者黃雅慧／上海即時報導
上海市人社局、醫保局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中便納入了港澳台居民。圖為周末期間年輕人在武康路擺出小攤吸引青年打卡。（記者黃雅慧／攝影）
上海市人社局、醫保局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中便納入了港澳台居民。圖為周末期間年輕人在武康路擺出小攤吸引青年打卡。（記者黃雅慧／攝影）

在上海「靈活就業」的台灣人有福了！上海市人社局、醫保局與稅務局等三部門近日聯合發布靈活就業人員參保相關通知，其中也納入了港澳台居民。換言之，靈活就業的台灣人在上海工作如想參加養老、醫療保險，可按新規定申請，不用通過公司單位申請。

事實上，中國社會近幾年興起新型態就業模式「靈活就業」，隨之而來是對於該勞動類型權益保障的討論。特別是如何參加社會醫療保險等問題。上海市此一最新做法，可望為中國其他地方起帶頭作用。

在中國城市從事自由接案的台灣人如何參加當地保險一直是個問題。因不熟悉中國相關法規，有些人會找公司行號單位掛職來取得參保資格。據了解，目前在上海、北京等一線城市工作的台灣人如果沒有就職單位，可持「居住證」在當地辦理城鄉保險。

但根據上海市政府發布的《關於靈活就業人員參加本市職工基本養老、職工基本醫療保險有關問題的通知》，5月1日起，符合條件的台灣民眾可持居住證等原件至社區事務受理服務中心辦理。

而什麼是「靈活就業」人員？該通知也做了明確規定：是指年滿16周歲且男性未滿60周歲、女性未滿55周歲，在上海市勞動就業的自雇人員、無雇工個體工商戶、未在用人單位參加基本養老、醫療保險的非全日制從業人員以及其他靈活就業人員。

該通知指出，只要符合上述條件的上海市戶籍人員、外省市戶籍人員、「港澳台居民」、獲得在中國永久居留資格的外國人，以及以集體參保的方式，在上海市農民專業合作社（聯合社）和家庭農場從事農業勞動的從業人員，均可以在上海市參保。

通知顯示，靈活就業人員就業登記與社保登記採個人承諾制、推行統一窗口的集成化辦理。符合規定的靈活就業者可以在網路上進行就業登記與社保登記，也可以在社保經辦機構、公共就業服務機構等地臨櫃辦理。在辦理完登記後，則案規定繳納基本養老、醫保費用。且實行按月繳費。

就業 醫療保險 醫保

上一則

才閃賣大砍持股 股神巴菲特又大讚台積電

下一則

「股神」巴菲特於波克夏股東會發言 一文看懂十要點

延伸閱讀

劉立斌中醫診所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務

劉立斌中醫診所接受醫療保險　提供西郊Naperville醫療服務
上海搶博士後人才 向全球釋8千職缺

上海搶博士後人才 向全球釋8千職缺
上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰

上海市教委主任：大學畢業生就業 遇到前所未有重大挑戰
美國長照負擔壓垮年輕人 養老模板該學學亞洲國家

美國長照負擔壓垮年輕人 養老模板該學學亞洲國家

熱門新聞

彭博資訊報導，蘋果上月17日推出高利率儲蓄帳戶，當日即吸引近4億存款，問世頭四天共吸引近9.9億存款。（擷自蘋果官網）

高利率儲蓄帳戶太誘人 蘋果推出四天即吸引近10億存款

2023-05-01 10:03
三大指數2日開低後，受地區銀行股下跌的影響，美股跌幅擴大。（路透）

美股重挫 道指大跌逾500點

2023-05-02 12:05
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數重挫逾1% 這些股票再掀拋售潮

2023-05-02 18:59
前美國財政部長桑默斯。圖／美聯社

桑默斯：快救第一共和銀 防止銀行危機如野火延燒

2023-04-29 13:37
圖為美國第一共和銀行。（路透）

加州第一共和銀行遭接管 美國2個月內連倒3家中型銀行

2023-05-01 07:31
美股收盤大漲，地區銀行股從低點回升，市場寵兒蘋果公司在公布優於預期的上季業績走升。路透

銀行蘋果大漲 道指飆546點

2023-05-05 16:56

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議