華為首季盈利年減46% 副董：今年是生存發展關鍵年

華為首季盈利年減46%，銷售額保持增長。（新華社）

華為 28日發布2023年首季經營業績，實現銷售收入人民幣1321億元（約191.26億美元），年增0.8%。但淨利潤 率與上年相比跌兩個百分點至2.3%。換算下來，華為首季盈利年減46%，至人民幣30.38億元（約4.39億美元）。

華為表示，整體經營結果符合預期，公司繼續在研發上加大投入，以保持面向未來的持續創新能力，實現有質量的發展。

證券時報報導，2022年第1季度，華為銷售收入人民幣1310億元，年減13.9％，彼時華為淨利潤率與上年同期相比下降6.8個百分點至4.3％。

3月31日，華為披露2022年財報顯示，銷售收入人民幣6423億，年增0.9%，淨利潤人民幣356億元，年減68.7%，淨利潤率為5.5%。

華為首席財務官孟晚舟 當時表示，2022年，經營依然面臨較大壓力，總體而言，經營業績符合預期。2022年末，華為的資產負債率為58.9%，淨現金餘額人民幣1763億。

近人民幣兆元的總資產規模中，現金、短期投資、運營資產等高流動性資產構成了資產的主體部分，財務狀況持續穩健，具有較強的韌性與彈性。

談及淨利潤下滑的原因，孟晚舟解釋稱主要是經營利潤下滑以及研發投入持續加大所致。

根據華為年報，2022年華為研發投入人民幣1615億元，創歷史新高，約占全年收入的25.1%，近十年華為累計投入的研發費用超過人民幣9773億元。

而針對2023年及未來幾年，華為也已定調。華為副董事長、輪值董事長徐直軍在華為2022年年報說明會上表示，2023年是華為生存與發展的關鍵之年。華為有信心戰勝艱難困苦，實現持續生存和發展。