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長鑫存儲估值 超過145億美元

記者林茂仁／綜合報導
長鑫存儲擬今年申請在上海IPO。（取材自長鑫存儲官網）
長鑫存儲擬今年申請在上海IPO。（取材自長鑫存儲官網）

中國大陸最大DRAM製造商長鑫存儲計畫今年在上海科創板股票上市（IPO），公司估值不低於1000億元人民幣（約145.98億美元），消息人士透露，長鑫存儲正在挑選承銷商，IPO規模尚未最終確定。

據了解，在美中科技戰下，長鑫存儲難以從國外取得先進的製造設備，如果長鑫存儲能夠順利在科創板IPO，將可獲得更多的資金支援，以便進一步加大研發投入和擴大產能，進一步縮小與三星電子、SK海力士和美光科技等DRAM晶片大廠的差距。

彭博報導，長鑫存儲背後母公司睿力集成的大股東來頭不小，睿力集成在2020年完成156億元人民幣增資，增資股東包括大基金二期、小米長江產業基金、兆易創新、安徽國資等。2022年，長鑫存儲又獲得陽光人壽保險、阿里巴巴等19位新股東的加持注資。

觀察者網報導，長鑫存儲2016年5月在安徽合肥成立，目前已建成12吋晶圓廠並在2019年第3季量產DRAM，主要客戶包括威剛科技、江波龍FORESEE等，主力產品包括DDR4記憶體晶片、LPDDR4X記憶體晶片和DDR4模組等產品，去年營收約70億美元。

產能方面，長鑫在2020年、2021年分別達到4.5萬片晶圓/月、6萬片晶圓/月的目標，2022年的產能目標是12萬片晶圓/月。

有望進入全球第四大DRAM廠，僅次於三星產能55.5萬晶圓/月，SK海力士是36萬片晶圓/月，美光35.5萬晶圓/月（註：三星等業者產能是2021年數據）。技術水準上，三星已經量產14奈米EUV製程的LPDDR5記憶體。

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