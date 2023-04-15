韓京紡會長接棒促台韓交流 盼恢復信賴基礎

韓國全經聯韓台經濟合作委員會長金畯年輕時曾隨父親、前全經聯會長金珏中到台灣拜訪時任中華民國國際經濟合作協會理事長辜濂松。（中央社）

「現在國際情勢變化相當大，尤其是美中關係，讓經濟環境更為嚴峻」，2021年起接下韓台經濟合作委員會長一職的京紡會長金畯說，「但我認為這反而是重新拉近韓台關係的契機」。

接任委員會長後終於盼到疫情 解封，金畯5月底將首次率團訪台，拜會文化部長史哲與中華民國 國際經濟合作協會（國經協會）副理事長、友嘉集團總裁朱志洋，並在6月1日於台北舉行台韓經濟合作委員會會議，預計邀集100多名雙邊企業人士與會，希望為台韓關係展開新的一頁。

作為企業第三代的金畯從年輕時就經常往來台韓交流，雖然不像祖父與父親一般韓國全國經濟人聯合會（全經聯）會長一職，但在韓國企業面臨美中夾擊、積極尋求多邊合作關係的經濟困境下，受到現任會長請求，接下拉近台韓交流的重任，「對我來說就好像命運一樣」，金畯接受中央社專訪時感嘆。

金畯一家與台灣淵源深厚，他的祖父、京紡初代會長金容完擔任全經聯會長期間成立了韓台經濟合作委員會，「雖然在當時政治環境下，台灣對我們而言就代表中國，因此稱韓中交流委員會」，金畯說明，「韓台是全經聯轄下歷史最久的交流組織之一」。

可惜的是，韓國在1992年無預警與台灣斷交，多年兄弟邦誼毀於一旦，經濟方面的交流更因信賴關係破裂幾乎停滯，「我父親擔任全經聯副會長時就一直對此感到相當遺憾」，金畯說，「雖然以當時狀況，台方也有察覺韓國可能會提出斷交，但基於過去情誼，再怎麼說也應該盡力說明、取得諒解，當時（韓國政府）卻完全沒做，幾乎單方面通報」。

「很多韓國人對此感到抱歉，我父親也是其中之一」，金畯的父親、已故前京紡會長金珏中當上全經聯會長後，主動向當時對口的中華民國國際經濟合作協會理事長辜濂松提議重啟經濟 合作委員會，辜濂松欣然應允，但提出必須由雙方會長（理事長）擔任委員會長的條件。

由於全經聯轄下交流委員會長皆由全經聯副會長擔任，這項提議當時在全經聯內部掀起熱議，擔心美國、日本等其他重要國家交流對口可能反彈，但金珏中仍力排眾議，與辜濂松一起擔任一年交流委員會長，才轉由副會長接手，展現十足誠意，金畯當時也曾隨父親到台灣拜訪辜濂松。

父親卸任後，金畯便淡出全經聯活動，「我們公司規模也不大，祖父、父親都當過會長就夠了」，金畯謙虛表示，但因為熟知韓台交流事務，連副會長都未擔任的金畯仍被全經聯認為是接手韓台交流委員會的最佳人選，「有種家族代代相傳的感覺」，金畯笑說。

金畯坦言，過去歷史導致台韓之間信賴關係破裂，雙方似乎只剩下競爭關係，「但其實人們對競爭關係也很大的誤解，競爭並不代表就是敵人，同時也可能因共同利益成為朋友，而且善意競爭也必須建立在信賴關係之上，為了善意競爭，雙方必須處理過去留下的負面情感，就像現在的韓日關係」。

「我希望從更長遠的角度來看台韓關係」，金畯說，他接下交流委員會長一職後就向全經聯表示，「我們不要制訂什麼戰略或計畫，就好好去認識人、好好去交流」。

他強調，恢復信賴關係最重要的就是「人的交流」，「我們的基本原則是希望韓國人和台灣人好好相處，建立一個讓大家結交朋友的平台，做錯的部分就道歉、解開誤會」。

金畯指出，「韓國大部分的人不知道台灣怎麼看自己，也不了解台灣有很多值得學習的地方」，他舉例，韓國以大企業為主，中小企業幾乎是仰賴大企業生存的下游廠商，不像台灣許多中小企業都相當國際化，企業間的交流、互助也比韓國更頻繁。

他也說，要扭轉台灣人對韓國的既定印象並不容易，「我父親也做過許多努力」，現在由他接手，「我想從中小企業開始努力」，希望台韓雙方都能敞開心胸，重新認識彼此。