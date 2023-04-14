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滴滴無人自駕 首款概念車DiDi Neuron亮相 2025年量產

記者葉文義／綜合報導
滴滴推進無人自駕。（本報資料照片）
滴滴推進無人自駕。（本報資料照片）

中國無人駕駛計程車時代即將來臨，在13日舉辦的2023滴滴無人自動駕駛開放日上，滴滴出行技術長（CTO）、滴滴自動駕駛執行長（CEO）張博透露，滴滴已經更新軟體服務，滴滴出行使用者可以在廣州和上海的自動駕駛示範區體驗滴滴自動駕駛服務。

據多家中媒報導，在活動中，滴滴自動駕駛發布了首個無人自動駕駛自動運維中心，以及首款未來服務概念車DiDi Neuron，同時還公布在技術、硬體、量產以及新業務探索方面的進展。據透露，首款量產車型計畫於2025年接入滴滴共用出行網路，實現全天候、規模化的混合派單。

滴滴自動駕駛營運長（COO）孟醒表示，無人自動駕駛發展的第一階段關鍵字是安全。當前，滴滴無人駕駛已連續安全營運1020天。

今年初，滴滴無人駕駛在中國國內率先推出24小時無間斷自動駕駛服務。著眼大規模網約車運營場景，滴滴無人駕駛打造首個無人駕駛自動運維中心──慧桔港，能自動化滿足車輛在營運過程需求，自動出車、接單、回港，機器人還可智慧化地對車輛進行沖洗、充電、檢測、維修、保養，停放等，全流程自動化率已達90％。

目前，滴滴自動駕駛已在上海和廣州提供營運服務。據介紹，在空間上，Neuron取消了駕駛位，最大限度解放乘坐空間。車輛總長度不變前提下，較普通網約車內部空間提升50％，腿部空間提升86％，乘客甚至可以在車內「一鍵躺平」。

在功能方面，Neuron獨創車內機械臂，是無人駕駛時代的「管家」，可以為用戶通提供提行李、遞水、叫醒等服務。

不僅滴滴推出無人駕駛計程車，小馬智行核心管理層13日也首次對外介紹小馬智行的技術商業化思路。未來幾年，小馬智行商業化規畫將圍繞智慧駕駛技術前裝量產、自動駕駛出行服務商業化營運以及智慧物流生態三大方面全面發力。對於備受關注的自動駕駛出行服務、也就是自動駕駛計程車，將在北京、廣州落地全無人自動駕駛服務商業化試點，車隊規模從百輛向千輛邁步。

目前，北京正在快速推進全無人自動駕駛商業化應用進程。百度「蘿蔔快跑」、小馬智行PonyPilot+成首批獲准在北京展開全無人自動駕駛示範應用，獲准在北京亦莊開啟全車無人的自動駕駛出行服務（Robotaxi）。此外，蘿蔔快跑已在北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等城市展開自動駕駛出行服務。

滴滴無人駕駛概念車DiDi Neuron(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)
滴滴無人駕駛概念車DiDi Neuron(資料來源：新聞整理 葉文義／製表)

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