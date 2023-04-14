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中國直播電商主播 薪資腰斬 AI虛擬主播成最大威脅

記者黃雅慧／綜合報導
中國電商市場(資料來源：艾媒諮詢數據 黃雅慧／製表)
中國電商市場(資料來源：艾媒諮詢數據 黃雅慧／製表)

近二年紅火的中國直播電商行業，讓許多青年以成為「李佳琦們」、「薇婭們」為目標。但據央視財經報導，今年以來主播都在降薪，有些薪資直接腰斬，甚至收入縮水90%，最大威脅或遇AI虛擬主播強力競爭。

報導指出，一些從業者表示，有能力的主播薪資相對穩定，但對多數人而言，今年更難做了。有行業人士表示，不僅是新人主播，今年明星主播收入也出現明顯下降。

浙江杭州某直播供應鏈企業負責人指出，以前許多主播一年賺人民幣一、兩千萬元(約145.5萬至291.1萬美元)，現在一年則賺人民幣一、兩百萬元。

以前主播如同明星出場，帶貨都要收一些「坑位費」（指產品方需要支付給主播或平台的固定費用，讓商品在直播中占據位置），但現在很多主播基本上不收錢，純佣金合作。

艾媒諮詢首席分析師張毅分析，從過去幾年監測數據來看，尤其是最近一段時間，主播的薪資總體來說呈現一定程度的下滑，下滑幅度在30%左右。

艾媒諮詢數據顯示，預計2025年直播主播人才需求量為874萬人，但增長率已從2021年的28.5%降低到2025的預測值8.9%。意味著直播主播人數需求在減少。

為何直播主薪資下跌？綜合中媒報導，從市場環境來看，大致有幾種觀點：

一是隨著入局電商直播的人愈多，市場競爭激烈；二是主播數量過多，而為了管理，平台會以下調薪資方式來減少主播數量；三是隨著疫後線下消費活動恢復，直播帶貨需求也在減少當中。

不過，也有業內人士認為主播降薪或能為行業帶來正面效應。

比如去年6月，國家廣電總局、文旅部聯合發布《網絡主播行為規範》，未來直播電商行業規範愈來愈多，而不能適應新形勢的主播，勢必遭遇降薪和離場，將帶動行業「由亂到治」。

而對於行業而言，真正威脅可能來自於AI虛擬主播。某電商平台高級技術總監吳友政指出，虛擬直播成本不到真人直播的十分之一，估算每月能減少高達95%的成本，平均交易額（GMV）的轉化提升了30%以上。虛擬主播挾帶的成本優勢或成為真人主播的頭號威脅。

電商 AI 張毅

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