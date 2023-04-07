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台灣3月製造業PMI轉為緊縮 指數回跌至47.3

記者葉卉軒／綜合報導

中華經濟研究院6日發布年3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），2月時指數強力彈升11至51.4，但3月又轉為緊縮，指數回跌4.1、至47.3。

中經院院長葉俊顯表示，3月PMI轉為緊縮，除了高基期因素外，過往3月為年後拉貨補庫存旺季，今年年後拉貨效果部分已提前於2月反映，而季節調整仍依照過往3月的季節性進行下調，加上3月爆發美國銀行流動性風險，衝擊市場原物料價格報價與需求預期。

PMI擴張僅2月曇花一現，3月再度轉為緊縮，台灣永續供應協會理事長賴樹鑫表示，景氣仍是外冷內溫，主因消費大國未展現強勁需求。中華採購與供應管理協會顧問白宗城則指出，雖然美國銀行流動性風險未進一步擴大，沒有對業界造成實質影響，但大家在2008年金融海嘯時期「被燙到了」，現在難免比較擔心。

中經院助研究員陳馨蕙說明，3月PMI指數回落，主因季調後的新增訂單與生產指數分別回跌6.6與10.4，至44.5與52.0。比較正面的訊息是，製造業未來六個月展望指數已連11個月緊縮，惟指數續揚1.5至46.2，為去年5月以來最慢緊縮速度，業者正「加速趕底」，中長期來看，庫存問題已有改善。

但，陳馨蕙也提醒，目前訂單多為短急單，透明度仍不高，終端需求仍未現全面持續性好轉，而復甦力道呈現兩極化走勢。

近期電訪廠商發現，去年調整存貨的過程中，部分大型廠商或品牌業者多有拉高資金水位、調整應收應付帳款、暫緩資本支出，策略性調節存貨與產品產能利用率的趨勢。

不過，此階段越無轉嫁能力、集中單一客戶市場別的中下游或小型業者，可能有較大資金壓力，甚至必須持續以無薪假因應，且後續訂單回溫後仍將面臨營業成本能否適度轉嫁的挑戰。

3月台灣非製造業指數（NMI）53.2，指數微升3.0，已連續五個月擴張。未來展望雖然連續12個月呈現緊縮，但指數續揚2.2至49.9，為2022年4月以來最慢緊縮速度。

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