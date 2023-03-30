阿里巴巴將一拆六各自上市 阿里港股飆 帶動概念股大漲

阿里巴巴28日發布創辦24年以來最重大組織分拆調整方案後，資本市場給予熱烈回應。（取材自新華網）

中國網科巨頭阿里巴巴28日發布創辦24年以來最重大組織分拆調整方案後，資本市場給予熱烈回應，阿里巴巴美國存託股票（ADS）28日大漲14.26%作收，阿里港股29日上午盤也一度飆漲超過16%，並帶動阿里巴巴概念股聯袂大漲，恒生科技指數也一度飆漲超過4%。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官（CEO）張勇28日宣布將重組 設立六大業務集團，包括阿里雲智能、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛和多家業務公司，各業務集團可以在準備就緒時進行IPO。

在美股 上市的阿里巴巴ADS大漲14.26%，並帶動中概股集體走強。截至美股收盤，28日那斯達克中國金龍指數收漲3.5％，其中高途漲9%、騰訊控股ADR漲8.03%、百度漲4.73%、京東漲4.45%、小米ADR漲3.02%。

港股方面，除了29日阿里巴巴大漲外，作為阿里巴巴概念股的中國動向、高鑫零售、阿里健康、阿里影業聯袂大漲7%至10％之間。

高盛 發布最新研報稱，阿里巴巴宣布開始對其業務部門進行集團重組，此舉具有四大積極因素：其一是鑒於六個業務集團均獨立運營，非中國商業業務的利潤周轉可能更快；其二是總部層面的成本更低，後端更精簡；其三是阿里巴巴業務的不同「部分」的價值升值，特別是未來獨立的中國商業業務和阿里雲業務；其四是如果ESOP（員工持股計畫）在每個子公司的自有資本中應用，阿里巴巴控股公司層面的員工股份稀釋或更低。

高盛續指，重組是對其本益比進行估值修復的積極步驟，因為參考SOTP（分類加總估值法）的估值，阿里巴巴的資產淨值折扣已是最高之一，達到52％，較全球其他典型控股公司的30％至50％的折扣要大。

高盛還指出，阿里巴巴的控股公司折扣目前與京東集團的48％大體一致，後者在過去幾年中已經對其主要分支進行了獨立融資上市。此外，高盛維持阿里美股／港股目標價136美元／133港元，維持確信買入名單。

摩根史坦利指出，阿里巴巴重組是在中國消費復甦背景下進行，對於客戶管理收入出現拐點，其次是阿里巴巴重組可以釋放公司價值，相信這會改變市場對於阿里巴巴的看法，以各部分的總估值來評估阿里巴巴。

摩根史坦利並指，由於阿里巴巴股價近日受壓，令短期估值變得更吸引，而阿里巴巴進行重組將成為股價的最大推動力，預期阿里巴巴美股目標價可見200美元，相當於股價可漲逾倍，即使基本目標價150美元，潛在漲幅亦有逾五成。

中國人民大學學術委員會副主席、中國資本市場研究院院長吳曉求29日在博鰲論壇上表示，阿里巴巴的拆分符合分權的模式，是適應現代社會的選擇。

吳曉求表示，阿里巴巴的組織結構調整適應了現代社會的要求，這個思路很好，是把權利和責任分開。阿里巴巴的業務太大了，想要什麼都管並不現實，建立責任機制後效率會更高，會讓企業就會有積極性。「走到這一步，張勇應該經歷了很長時間的思考。」