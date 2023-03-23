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新能源車失寵？比亞迪無預警砍班減產 衝擊台鏈

記者李孟珊、蕭君暉／綜合報導
全球新能源車龍頭陸企比亞迪，驚傳大幅砍班減產。（中新社）
全球新能源車龍頭陸企比亞迪，驚傳大幅砍班減產。（中新社）

全球新能源車龍頭中企比亞迪驚傳大幅砍班減產，旗下中國最大生產基地西安與深圳最高大砍33%，去年熱銷186萬輛車的光環完全退散，震驚業界，台半、強茂、胡連、凡甲等台系供應鏈頓時痛失龐大出海口。

路透報導，受中國官方終止長達13年電動車購置補貼影響，比亞迪無預警通知兩地工廠員工減班調降產能，且何時恢復正常運作仍無法確定。比亞迪拒絕回應相關訊息。

路透指出，根據其看到的比亞迪公司內部通知，資方並未告知員工減班的原因。一名知情人士表示，今年初以來，大陸電動車需求疲軟，比亞迪不得不減產。

事實上，比亞迪今年以來已露出疲態，根據中國汽車工業協會的數據，比亞迪今年前二月日均產量為5749輛，較去年10至11月日均產量大減22%。

路透引述知情人士消息報導，比亞迪要求其中國最大生產基地西安廠員工一周工作天數從五天砍為四天，等於減產20%；深圳廠員工每天從三班減為兩班，等於減產33%。據悉，西安廠主要生產比亞迪銷售主力車型SUV「比亞迪宋」和轎車「比亞迪秦」；深圳廠則主要生產中大型轎車「比亞迪漢」。

台灣已有不少零組件廠打入比亞迪供應鏈，以台半、強茂、胡連、凡甲等最知名，先前比亞迪電動車出貨火熱，相關供應鏈出貨跟著旺，並繳出亮麗成績單。隨著比亞迪瞬間跌落神壇，恐導致相關協力廠頓時痛失龐大出海口。

其中，台半近年來積極耕耘車用、工控等高毛率產品，日前傳出打入比亞迪供應鏈後，股價噴發，衝破百元大關，創歷史新高價。比亞迪突然大減產，業界關注對台半的影響，法人認為台半也有間接獲得歐美車用零組件導入，可望舒緩相關衝擊。

同屬二極體廠的強茂則不對單一客戶置評。法人認為，強茂客戶群相對分散，比亞迪占比不高，影響程度有限。

胡連主要產品為車用端子連接器／護套／保險絲盒等，是台廠當中，打入比亞迪供應鏈的先鋒。胡連緊盯大客戶動態，公司指出，現階段出貨比亞迪每月20萬套以上產品，目前尚未改變。

外媒研判，比亞迪兩地工廠無預警大砍班減產，可能是受到中國電動車需求普遍下滑，加上中國官方2022年底終止長達13年的電動車購置補貼政策，衝擊當地電動車買氣所致。

比亞迪熱銷光環消退 製表／李孟珊
比亞迪熱銷光環消退 製表／李孟珊

電動車 供應鏈 汽車

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