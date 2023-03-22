鴻海揪西門子強攻自駕車 搭載富智捷ADAS新款獲好評

鴻海集團21日宣布，旗下富智捷（MobileDrive）與德國工業巨擘西門子（Siemens）合作，開發新一代先進駕駛輔助系統（ADAS）。（本報資料照片）

鴻海 集團21日宣布，旗下富智捷（MobileDrive）與德國工業巨擘西門子（Siemens）合作，開發新一代先進駕駛輔助系統（ADAS）。ADAS是全自駕車 最關鍵的零件，業界解讀，鴻海集團與西門子強強聯手，有助提前布局全自駕車，壯大電動車 事業版圖。

鴻海在電動車事業全方面進擊，不僅要做整車組裝，也積極搶進關鍵零組件。車廠客戶近期推出搭載富智捷ADAS的新款車型並獲得好評，鴻海整體電動車能量再升級，並陸續貢獻營收。

富智捷原為鴻海子公司富智康（FIH Mobile）車用部門，2021年成為富智康與全球第四大車廠Stellantis各持股50%的合資公司，共同開發車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台。

富智捷擁有超過15年的軟硬整合產品開發實力，以智慧座艙、ADAS與車輛智能三大領域為主要業務。

其中，ADAS更是眾所矚目焦點，主因全球車廠致力於發展兼具安全性和方便性的車款，必須導入更完整的ADAS，電動車朝全自駕發展，勢必要提升對環境的感測能力，ADAS更是實現電動車全自駕必備的關鍵零組件。

鴻海強攻車用關鍵零組件業務，董事長劉揚偉之前表示，去年集團車用零組件營收約200億元台幣(約6.5億美元)，今年預估可達500億到1000億元(約16億到32.7億美元)，和傳統車廠、新創車廠全面合作。

目前新的電控和傳感器產品線今年內展開，電芯和電池包測試驗證和製造在今年進行；美國自駕牽引機整車和換電電池模組預計近期生產，Model C將在今年出貨。

富智捷表示，本次合作中，富智捷利用西門子的MBSE框架，為其ADAS功能開發演算法和軟體控制，同時採用西門子Xcelerator的解決方案與數位孿生 （Digital Twins）技術來加速ADAS功能開發，以持續維持行業領先的產品品質。

富智捷首席技術長徐宏民表示，透過與西門子的合作，富智捷能在time-to-market的目標下快速回應市場需求，並同時確保開發流程符合國際最高安全標準。

富智捷為台灣第一家結合AI技術，提供整車車載軟硬體與系統整合解決方案的企業，獲得車廠認可成為一階（Tier 1）供應商，車廠客戶近期持續推出新款車型，富智捷ADAS產品也獲得好評。

秉持著追求產品完美與進步的精神，富智捷將持續投入研發，期許以AI賦能車輛，為駕駛提供更安全、更可靠的人車共駕體驗。