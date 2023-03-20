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鴻海衝刺元宇宙 出招併購 壯大雙R、MR量能

記者蕭君暉／綜合報導

鴻海衝刺元宇宙事業再出招，董事長劉揚偉透露，將透過投資併購擴增實境（AR）眼鏡供應商佐臻，壯大AR／VR，與混和實境（MR）量能。鴻海已初步完成元宇宙布局，包括平台、軟體與硬體，看好元宇宙將帶動鴻海相關元件產品出貨，並提升毛利率。

據悉，佐臻是台灣國內發展AR相關應用先鋒之一，投入AR智慧眼鏡發展超過九年，並打入醫療市場，已搶下美國醫療手術導航AR眼鏡訂單，2022年出貨超過60套，讓AR眼鏡應用從智慧工廠、智慧零售、跨入智慧醫療領域，成果豐碩，成為鴻海看中的AR應用投資標的，惟鴻海並未揭露投資佐臻金額等細節。

對於鴻海是否成為佐臻的策略投資人，佐臻董事長梁文隆表示：「現在不方便回答」，未來若有其他發展，將依法公告。

梁文隆透露，佐臻與鴻海在產品技術已密切合作一段時間，共同推動產品的定義、規畫與設計，由佐臻提供技術，鴻海具有強大的供應鏈管理能力與國外出海口。他看好雙方互補之下，有利在國際舞台搶下更多商機。

劉揚偉指出，全球資通訊（ICT）市場已經成熟，但是AI服務，也就是由ChatGPT帶動的風潮創造許多新應用，不僅推升雲端伺服器的需求，也降低元宇宙的成本，並對電動車、自駕系統等帶來資料儲存商機。

他說，在元宇宙領域，鴻海除了協助客戶開發產品，也已初步完成相關布局，包括投資元宇宙應用軟體公司XRSPACE、高階VR／MR的芬蘭公司Varjo，以及專注在AR眼鏡的佐臻。

劉揚偉指出，通用人工智慧及生成式AI的應用，將降低元宇宙內容生成成本，加速元宇宙發展，讓鴻海更多品牌客戶推出更多VR、MR、AR產品。鴻海今年將強化在AR眼鏡的內容，應可掌握新應用及技術帶來的成長機會。

鴻海為迎接元宇宙商機，推出應用平台、雲網平台、硬體平台等三大平台。其中，應用平台已經投資XR新創XRSPACE，投入應用軟體開發，會持續優化虛擬互動展覽平台GOXR，以及音樂元宇宙PartyOn，以結合鴻海的私有雲及邊緣運算能力。

硬體端方面，鴻海除投入AR與VR關鍵零件開發，也已經投資高分辨率VR／MR終端裝置製造商Varjo。Varjo是芬蘭新創，目前累計募資超過1億美元，專門開發工業用VR／MR軟硬體裝置，已獲波音、KIA及Volvo等大廠採用，商業化進程頗快，這些大廠拿MR頭盔訓練太空人或驗證新品，節省開發人員搭機差旅時間，遠端協做開發新車。

鴻海 元宇宙 投資

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