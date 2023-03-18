ChatGPT燒旺半導體商機 高通、台積、日月光看好

ChatGPT。（路透）

台積電、日月光、高通 17日同聲對ChatGPT 按讚，認為將刺激大量的資料中心需求，同時也會激發出更多新應用商機，若能善用ChatGPT等工具，對全球半導體經濟一定是好的。

高通17日在竹科舉行新建大樓落成典禮，並舉辦高通台灣產業高峰會，高通資深副總裁暨首席營運長陳若文、台積電歐亞業務及技術研究資深副總侯永清、日月光營運長吳田玉出席談產業發展。

台積電是全球最大晶圓代工廠，日月光為全球半導體封測一哥，高通是全球IC設計龍頭。業界認為，三大廠同聲看好ChatGPT發展，為產業發展定調，象徵AI、高速運算等領域將是半導體未來成長重要動能。

侯永清認為，ChatGPT問世後，似乎開始與人們變得息息相關。以現有產品包括運算內容、感測器等需求，每年增幅都逾二位數百分比來看，可以想像ChatGPT的成功，將會刺激更多的想法和應用，同時對技術要求更高，必須轉向對晶片優化的設計，需供應鏈 相互合作。

吳田玉指出，只要能善用所有工具，便能在有限的時間內，將精力花費在最好的地方，也就是說，當使用者善用這些工具，更專注於其專精的部分，做出更有價值的事，相信對全球半導體經濟一定是好的。

陳若文認為，對半導體產業而言，ChatGPT比Google的搜尋引擎成本增加十倍，相對也需要多十倍的資料中心，因此，可行的商業模式可能需要付費，或是將雲端運算導入裝置端，讓裝置端來達到這樣的運算效果，相關商機值得期待。

談到疫後半導體市場，以及台灣邁向國際布局的挑戰，侯永清、吳田玉、陳若文分別點出產業的三大挑戰，包括地緣政治、人才短缺以及庫存調整。

侯永清坦言，地緣政治因素下，企業突然要開始分散風險，從經濟角度來看不是那麼自然的事，比較是人為因素，但在整體供應鏈成本增加的過程中，要由誰負擔這成本？將是所有企業要面對的挑戰。

從客戶需求來看，走出台灣變成不得不的選擇，因為在台灣環境資源相對有限，如水、電與土地等，因此必須往外發展，但發展的過程會遇到兩大挑戰，包括人才、文化與管理。

吳田玉則說，2023年產業供應鏈管理問題不大，地緣政治才是問題，且供應鏈管理和地緣政治最終還是要回歸到客戶的分布上。

陳若文直言，過去兩、三年需求和供應都沒有問題，真正的亂象是「庫存」造成的，先前重複下單的問題需要花時間解決，等到庫存去化至健康水位，就有機會回到正常狀態。