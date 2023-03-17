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中連6個月減持美債 12年新低

記者葉文義／綜合報導
中國連續6佪月減持美債，金額12年半最低。（本報資料照片）
中國連續6佪月減持美債，金額12年半最低。（本報資料照片）

美國財政部於當地時間15日公布2023年1月的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國今年1月持有美國國債8594億美元，較去年12月減少77億美元，為連續第六個月減持美國國債，續創2010年6月以來新低，且自去年4月起，中國持有美國國債規模連續十個月低於1兆美元。

根據最新資料，日本和中國仍為美國國債的前兩大海外「債主」。不過，今年1月，日本結束減持美債的步伐，所持美國國債較去年12月增加281億美元至1兆1044億美元，為去年10月以來最高持有規模。

報告顯示，隨著美債市場在今年初延續反彈行情，外國投資者持有的美國國債規模在1月連續第三個月出現回升。

整體而言，在前十大美國海外「債主」中，總計有六個增持、四個減持。除中國外，比利時、盧森堡和愛爾蘭在1月也選擇減持美債，其中比利時減持幅度最大，減持規模達到232億美元。

而在前十大美國海外「債主」以外，1月美債持倉變動最受矚目的無疑是沙烏地阿拉伯。資料顯示，沙烏地阿拉伯在1月以自疫情初期來最快的速度出售了美國國債，當月總計拋售87億美元的美國國債，是歐洲地區以外的最大賣家，其持倉規模已降至了六年多以來的最低水準。

分析人士表示，沙烏地阿拉伯正在改變管理其石油美元財富的方式，該國央行的淨外國資產在2022年幾乎沒有增加。

資料顯示，1月外國投資者持有的美國國債規模從上月的7.318兆美元增至了7.402兆美元。但與去年同期相比，外國投資者持有的美國國債仍減少了3.3％，累計淨減持美債2534億美元。

國債 投資 沙烏地阿拉伯

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