中國農村消費 近半首選無現金支付

中消協指出，中國農村採用無現金掃碼支付的習慣已基本形成。圖為遼寧省朝陽市朝陽縣木頭城子鎮十家子村內的電子商務公司倉庫準備發貨給客戶。（新華社）

中國消費者協會（中消協）13日發布的「2022年農村消費環境與相關問題調查報告」顯示，農村消費採用無現金掃碼支付的習慣已基本形成。

中新社報導，中消協於去年9月至11月開展調查，調查實際選取中國31個省份的824個行政村，最終回收有效樣本3670個。調查顯示，日常消費時，45.5%的農村居民會首選無現金支付，首選現金支付的比率僅占17.9%，還有36.6%的農村居民則沒有明確偏好。在各主流支付方式中，農村居民日常消費時選擇微信 掃碼的比率遠超其他各種方式，占比達71.2%。

調查顯示，百分制下，農村居民對當前農村消費環境滿意度的綜合得分為75.35分，總體表現良好。從中國全國地理區域分布來看，華南地區農村居民對消費環境的滿意度得分最高，其次分別是華東地區和華北地區，東北和西南地區的農村居民滿意度相對較低。

本次調查還針對日常生活中與消費者密切相關的部分公共服務議題加以關注。數據顯示，農村居民對農村公共教育 服務的滿意度最高，為74.85分；其次是農村基本住房保障，得分為73.65分。相關公共服務供給中，處於相對較低位的是農村醫療衛生服務和農村基本養老服務，滿意度分別為72.80分、71.99分。

本地商超在農村居民日常消費中占據主要位置。數據顯示，40.9%的受訪者平時首選位於本村的商店、超市進行消費，接近兩成的消費則發生在本村附近的集市、農貿市場（19.8%）。選擇在電商 平台網絡購物的消費者占比僅為9.7%。

調查還發現，農村消費環境改善仍有較大提升空間，主要問題包括：物流體系建設不足影響農村消費供給能力；農村商品質量問題依舊突出；農村消費價格偏高，農村居民生活支出壓力較大；快遞不能到村的問題較多，售後服務缺乏保障；農村老年人消費權益保障問題須重視等。