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買房送戶口、送消費券…中國房交會紅火 各地促銷PK

記者林宸誼／綜合報導

中國線下房交會疫後紅火，近期舉辦線下房交會的市縣區達十多個，包括大連、重慶江北、成都錦江、山東德州、遼寧丹東、湖南武岡等。且在房交期間，各地還推出包括打折優惠、購房補貼、發放消費券、買房送戶口等在內的多種促銷方式。

每日經濟新聞報導，以3月9日開幕的2023錦江區春季宜居展為例，成都市錦江區住建局表示，展會不僅有多個優質在售住宅項目參展，像是中港CCPARK針對在售商辦類產品推出最大2%的專屬宜居展優惠。

重慶江北區則是在3月5日到3月8日房交會期間，按購買人實際繳納契稅金額的50%額度進行補貼。像是購買新建商品房採用海爾電器消費券，或長安新能源車消費券的形式發放；購買二手住房的採用觀音橋商圈消費券的形式發放，所有消費券的有效期長達三年。

武岡市首屆房地產交易會於3月10日到4月9日期間，共有18家房企攜1,000多套優質房源參會。武岡市特別推出「契稅100%予以獎補」「買房送戶口，子女可就近入學」「特殊群體可享購房補貼」等優惠政策。

大連春季房交會將於3月15日至3月20日舉行，為提振市場信心，房交會期間個人購買市內四區（中西沙甘）及高新園區參展的新建商品房，每平方公尺可獲人民幣200元購房補貼。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，多地舉辦房交會，可能是地方政府希望在年初就能將市場迅速穩定下來，帶動庫存樓盤去化，推動新開工和土地出讓。

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