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香港TVB「港劇式直播」入駐淘寶 股價4天飆漲107%

記者葉文義／綜合報導
香港上市公司TVB（電視廣播）與淘寶直播的首次合作於7日18時開啟，在直播開始30分鐘時，累計觀看量達到了20萬。（取材自微博）
香港上市公司TVB（電視廣播）與淘寶直播的首次合作於7日18時開啟，在直播開始30分鐘時，累計觀看量達到了20萬。（取材自微博）

香港上市公司TVB（電視廣播）與淘寶直播的首次合作於7日18時開啟，在直播開始30分鐘時，累計觀看量達到了20萬，雖然「港劇式直播」能否掀起購物新熱潮還沒有答案，但TVB股價在四個交易日內，累計最大漲幅達107％，港股市場投資人倒是先買單。

據了解，TVB透過其附屬公司上海翡翠東方傳播有限公司（TVBC）與淘寶達成合作意向，雙方將於今年內展開超過48場直播。在合作消息公布後，TVB股價開始飆漲。

據證券日報報導，2021年TVB的電子商貿業務營收為2.38億港元(約3032萬美元)，在總營收中的占比僅8％。但在2022年上半年，電子商貿業務就已經占到總營收的25％，達到4.6億港元。

TVB方面表示，將借助淘寶強大的流量與TVB藝人線上直播的表演，為消費者打造更具創新、更有價值，同時充滿娛樂性的電商新體驗。

淘寶直播總經理程道放對外表示，TVB憑藉豐富的藝人資源和扎實的內容生產能力等優勢，TVB入淘開播，有望將其「人氣」轉化為「購買力」，雙方實現雙贏。

早在去年4月，TVB就在抖音開設了「TVB識貨」系列帳號，試水直播電商。並在抖音平台開通三個TVB官方認證帶貨帳號，分別是TVB識貨（港式甄選）、TVB識貨（香港嚴選）和TVB識貨（美味甄選），上述三個帳號目前粉絲量累積達到94.4萬。

而就此次選擇與淘寶合作，艾媒諮詢CEO張毅表示，淘寶直播目前最大的競爭對手來自抖音直播，抖音直播去年發展勢頭很足，對淘寶形成了挑戰。在這樣的背景下，TVB與淘寶直播的合作，可以視作是互聯網平台「拆牆」的延續，以及淘寶在直播電商領域的進一步發力。

在談及TVB入局電商直播面臨的挑戰時，張毅認為，直播帶貨想取得好的成績並不容易，有很多專業的MCN機構，在用戶心理分析、消費洞察力和熱點把握，以及品類拓展、供應鏈等方面都有很大優勢，TVBC與其相比暫時不占優勢。

抖音 電商 營收

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