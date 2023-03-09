我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

全美最差 加州道路近半狀況不佳

熱錢跑…台幣重貶1.96角 創逾3個月新低

記者陳美君／綜合報導

美國聯準會主席鮑爾一席鷹派談話，讓台幣匯市8日上演爆量重貶戲碼。大型國銀交易室主管指出，熱錢8日一天匯出逾10億美元，拖累新台幣匯率重貶1.96角，以30.79元作收，連兩貶並為逾三個月新低，且單日貶值金額1.96角，也寫下五個月來最大紀錄。

眼見新台幣匯率迅速貶至30.7字頭價位，場外出口商躬逢其盛、一湧而上，與外資你來我往、相互對作，市場交投超熱絡，匯市一天爆出21.895億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，鮑爾的鷹派談話令市場驚慌失措，美元指數應聲飆高、非美貨幣齊貶。

根據中央銀行統計顯示，美元指數8日上漲1.46%，非美貨幣匯率走勢全盤皆墨。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元單日重貶1.66%，超前日圓貶幅1.28%，淪為「最弱亞幣」。

新台幣匯率8日重貶1.96角，看似貶得很凶，實際上貶值幅度為0.64%，僅略為超前人民幣的0.63%，就連星元匯率8日也下挫0.75%，比新台幣貶得更重。

匯銀主管指出，聯準會主席向來「喊水會結凍」，而鮑爾7日出席參議院銀行委會作證時表示，最終利率可能會升得比預期更高，必要情況下升息速度也會加快。鮑爾的發言隨即在金融市場發酵，不僅美股重挫，亞幣也齊跳水，新台幣匯率在熱錢源源不絕撤出下，最低跌至30.796元，最多貶值2.02角。

匯銀主管表示，「熱錢整天都像水一樣流出，不過國內的出口商也不遑多讓，瘋狂進場拋匯，老大（指央行）也進場賣匯調節，略為限縮新台幣匯率貶勢，但力道並不大。」

匯率 鮑爾 貨幣

上一則

群創旗下寧波群志光電 傳關50產線裁千人

下一則

香港TVB「港劇式直播」入駐淘寶 股價4天飆漲107%

延伸閱讀

加拿大幣跌至4個多月谷底 央行維持利率不變 美元持穩

加拿大幣跌至4個多月谷底 央行維持利率不變 美元持穩
鮑爾放鷹後第2天語調放軟 強調尚未決定3月升幾碼

鮑爾放鷹後第2天語調放軟 強調尚未決定3月升幾碼
Fed加速升息 道指再跌58點

Fed加速升息 道指再跌58點
Fed本月擴大升息成定局 僅這件事可阻升2碼

Fed本月擴大升息成定局 僅這件事可阻升2碼

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
人民幣看貶，中國企業正抱緊美元或進行外匯避險操作。(路透)

準備面對人民幣「破7」中企抱緊美元或進行避險

2023-03-05 22:22
華爾街一位知名多頭人士宣稱，3月到4月底將是美股2023年漲勢最強的八周。圖／路透

「美股迎來強漲8周」 華爾街大多頭列6理由

2023-03-03 11:03

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回