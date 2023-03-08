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蘋果新筆電 傳台積電3奈米助攻

財經新聞組／綜合報導
蘋果傳將推出新款13吋和15吋MacBook Air，並將導入蘋果自行研發、以台積電3奈米生產的M3晶片，挹注台積電先進製程接單動強勁。（本報資料照片)
蘋果傳將推出新款13吋和15吋MacBook Air，並將導入蘋果自行研發、以台積電3奈米生產的M3晶片，挹注台積電先進製程接單動強勁。（本報資料照片)

蘋果傳將推出新款13吋和15吋MacBook Air，並將導入蘋果自行研發、以台積電三奈米生產的M3晶片，有望是蘋果歷來效能最強的筆電，伴隨今秋問世的高階iPhone 15也將導入台積電三奈米生產的全新A17處理器，台積電先進製程接單動能強勁。

台積電一貫不評論單一客戶訊息，蘋果也未對新品有任何進一步訊息，不過，蘋果先前多次提到和台積電的長期合作關係，蘋果執行長庫克也自豪身為台積電美國新廠的最大客戶。

台積電最新年報也揭露，去年度最大客戶營收貢獻首度跨越5000億元（台幣，下同，約162.69億美元）大關，改寫新猷，達5296億元，年增30.6%，外界推測就是蘋果。

法人推測，蘋果是台積電三奈米首發客戶。市場盛傳，蘋果已包下台積電三奈米量產初期全部產能，為即將在今年秋天出的iPhone 15 Pro系列以及新款MacBook做準備。

台積電三奈米如預期於去年第四季底量產，台積電並於法說會上公開表態，客戶對三奈米的需求超過公司所能供應，預期今年三奈米產能將可達到滿載，並從第三季開始大幅貢獻營收，將占今年度營收中個位數百分比（4%至6%）。

研調機構IDC報告顯示，去年第四季蘋果PC出貨量達750萬台，市占率為11.2%，為全球第四大PC廠。科技網站9to5Mac報導，蘋果衝刺筆電業務，正在研發的新款MacBook Air有13吋和15吋兩種尺寸，而且都將配備預料以台積電三奈米製程生產的M3晶片。

9to5Mac引述消息來源指出，代碼「J513」的新款13吋MacBook Air已在測試搭載M3晶片，代碼「J515」的全新15吋MacBook Air也將配備M3晶片。此前，彭博資訊「Power On」通訊記者葛曼說，新版的MacBook Air「即將問世」，至少一款將搭載M3晶片。

現在還不清楚蘋果打算推出這些新款Mac電腦的確切時間點。不過，值得注意的是，蘋果在去年WWDC同步發表M2晶片、以及新款MacBook Air和13吋MacBook Pro，不能排除蘋果今年重複相同模式。

蘋果 台積電 晶片

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