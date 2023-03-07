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英特爾衝刺高速傳輸 台廠祥碩、群聯、譜瑞營運將進補

記者李孟珊、鐘惠玲／台北報導
英特爾強推高速傳輸，Meteor Lake處理器的PCIe 5.0通道數高達20條，台廠率先奪得訂單，營運進補。（路透）
英特爾強推高速傳輸，Meteor Lake處理器的PCIe 5.0通道數高達20條，台廠率先奪得訂單，營運進補。（路透）

全球電腦中央處理器（CPU）龍頭英特爾衝刺高速傳輸，最快今年推出的全新Meteor Lake處理器搭載最先進的高速傳輸介面PCIe 5.0的通道數高達20條，是史上資料傳輸最快的處理器，帶動高速傳輸相關晶片需求大爆發，台灣高速介面相關晶片廠祥碩、群聯、譜瑞-KY都將率先奪得訂單，營運進補。

英特爾今年初發表第13代Intel Core i9-13900KS處理器，標榜是地表最快的桌上型電腦處理器，配置20條PCIe通道，其中包括16條PCIe 5.0和四條PCIe 4.0通道，至於今年初推出的Intel Core i9-13980HX，則強調是地表最快、首次使用24核心的筆電處理器，也支援PCIe 5.0。

接下來，英特爾規畫今年要發表第14代Meteor Lake處理器，除了利用自家的Intel 4製程生產，也將採用由台積電3奈米製程製造的繪圖晶片塊，更將首度大量導入PCIe 5.0，通道數高達20條。

法人指出，英特爾強推高速傳輸，Meteor Lake處理器的PCIe 5.0通道數高達20條，比現有處理器的16條大增25%，將帶動高速傳輸相關晶片需求大爆發。台灣高速介面相關晶片廠祥碩、譜瑞-KY、群聯都是高價IC設計股，其中，譜瑞已是千金股、祥碩則是「準千金股」，英特爾領頭下，為相關高價IC設計股營運增添龐大動能。

相關業者也對PCIe 5.0商機正向看待。祥碩表示，隨著CPU頻寬增加，客戶往PCIe 5.0推進，帶動規格提升、需求同步增加，祥碩已於去年完成PCIe 5.0相關晶片設計定案（Tape-out），供應鏈透露今年將隨客戶需求推出。

另一方面，在英特爾、超微積極推動下，PCIe 5.0逐步進入PC、筆電及伺服器等終端市場，由於還需要Redriver或Retimer晶片作為訊號補強，譜瑞、群聯、創惟等也將分得一杯羹。

其中，群聯的PCIe 5.0 Retimer晶片已打入英特爾、超微平台供應鏈，鎖定伺服器及高速運算等高階市場，有望在今年上半年開始供貨，業界認為，群聯產品完成開發及供貨的預計時間，幾乎與美國IDM大廠同步，顯示群聯腳步相當積極。

另一方面，群聯近期在PCIe 5.0的前一代產品PCIe 4.0相關晶片訂單能見度佳，並加速推進PCIe 5.0 Retimer推廣進程，伴隨資料量愈來愈大、通道愈來愈多，群聯憑藉具競爭力的技術，站穩市場地位。

譜瑞的PCIe 4.0 Retimer已打入英特爾平台，產品切入資料中心、儲存等應用，同時積極開發PCIe 5.0新產品。

晶片 供應鏈 台積電

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